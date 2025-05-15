15 травня 1857 року в Самборі народився письменник Андрій Чайковський. Він вчився зовсім не на літератора і свої перші письменицькі спроби сам же знецінював. Але багатий життєвий досвід і схвальні відгуки визнаних авторитетів додали йому впевненості. Розповідаємо, які життєві обставини привели юриста до письменницької ниви та які його найважливіші твори.

Вояк, юрист та комісар ЗУНР

Андрій народився в сімʼї дрібного урядовця, але рано осиротів, його виховувала бабуся. Не маючи української абетки, навчився читати спершу польською, але вже в гімназії перечитав «Кобзаря» Шевченка. Після закінчення Самбірської гімназії на рік пішов на військову службу.

Андрія Чайковського мобілізували в австрійську армію і відправили придушувати герцоговинсько-боснійський визвольний рух. «До сеї пори я ще ногою не був поза Галичиною, а тепер прийшлося мені йти в край далекий, звідки поворот дуже непевний», − писав він у повісті «Спомини з-перед десяти літ» 1882 року. Ці мемуари сподобалися Іванові Франку та Осипу Маковею, що заохотило юнака писати далі. І з того часу, як казав сам автор, «літературний бакциль» засів у його душі.

Андрій Чайковський з товаришем, Боснія і Герцеговина, 1882 (фото з Вікіпедії)

Після служби Чайковський вступив на філософський факультет Львівського університету. Втім, вже за рік перейшов на правничий відділ. У студентські роки Чайковський був одним із керівників львівської «Просвіти», організовував читальні, осередки культурних товариств на Галичині.

Першу юридичну практику мав у Львові, потім у Бережанах відкрив адвокатську канцелярію. Там він дуже активно доводив москвофілам власним прикладом, як треба вести справи в судах та установах рідною мовою, пише OnlyArt.

Будинок Андрія Чайковського у Бережанах (фото з Вікіпедії)

З початком Першої світової війни Андрій Чайковський повернувся до Самбора. За доносом земляків російським окупантам українофіла Чайковського ув’язнили у львівських «Бригідках», але не знайшовши компромату через два тижні випустили.

У 1918 році, у час встановлення ЗУНР, Чайковський став повітовим комісаром у Самборі. Свій досвід і події тих часів він описав в «Чорних рядках» (1930) про жертовність стрільців.

Писати почав майже у 40 років

Писати Андрій Чайковський почав ще в гімназії: це були драми й оповідання. Однак через якийсь час сам з них сміявся, як згадував про нього Осип Маковей, а тоді зовсім покинув літературну працю «задля недовірʼя в себе і невзгодин життя». У 1888 році в народовській газеті «Діло» вийшли його перші статті про «причини зубожілості наших селян в судівництві» та про біблійні й старогрецькі судові процеси.

«Можемо твердити, що особливості таланту Андрія Чайковського вимагали життєвого досвіду, живих фактів дійсності, а для історичних повістей – серйозної історичної лектури, систематичних історичних знань. І він надовго замовк. Важкі обставини особистого сирітського життя, враження від військової служби і походу 1882 р. на придушення повстання в Боснії, а далі адвокатська практика, що ввела його в глибини соціального буття народу і тайники його психології, фундаментальне вивчення національної історії, в контексті якої виразніше розкривалося сучасне і майбутнє народу, спонукали серйозно взятися за перо», – пишуть на сайті Бібліотеки української літератури.

Учасники з'їзду українських письменників у Львові з нагоди 100-річчя виходу у світ «Енеїди» Котляревського, 1898. Чайковський сидить другий праворуч (фото з Вікіпедії)

Активно писати літературні твори Андрій Чайковський почав майже в сорок років. Та це не завадило йому швидко здобути славу всеукраїнського письменника. Інтелігенція східної України дізнавалась про нього з галицьких періодичних видань. Повість «Олюнька», що вийшла в антології «Вік» (1902), зробили його популярним на теренах всіх українських земель – як в Австро-Угорщині, так і в Російській імперії.

Письменник глибоко описував життя селян – «Образ гонору» (1895), «Бразілійський гаразд» (1896), «Не піддайся біді» (1908), «Не було виходу» (1927). Юридичну практику описував у збірнику оповідань «Із судової зали». Про життя галицької інтелігенції можна почитати в повістях «З ласки родини» (1910) та «Панич» (1926), а також автобіографічній «Своїми силами» (1902).

Великої популярності набули твори про так звану «ходачкову» шляхту. Твори цього тематичного циклу («Олюнька» та «У чужім гнізді») схвалили Іван Франко та Осип Маковей, що додало йому авторської впевненості.

Багато творів 1910-1930 рр Андрій Чайковський присвятив темі козаччини: «Козацька помста», «Віддячився», «За сестрою», «На уходах», «З татарської неволі», «Олексій Корнієнко», «Украдений син», «Сонце заходить», «Богданко», «Полковник Михайло Кричевський» та інші. Ці твори дуже смакували українцям, де автор ідеалізував запорожців і звинувачував Москву у кривдах. Повісті стали підготовчою роботою до написання історичного роману «Сагайдачний».

У зрілому віці Андрій Чайковський сам був схожий на запорожця (фото з Вікіпедії)

Коли Україна була розділена між двома імперіями, твори Андрія Чайковського були популярними по дві сторони Дніпра. Однак, коли радянська влада прийшла на захід України, цей письменник став забутим. Останні роки життя провів у Коломиї, де й похований. На його «княжих похоронах» служили 13 священників та зібралася громадськість «з усієї галицької волости».