Попри визвольну боротьбу і заслання Юрій Шкрумеляк написав понад 30 дитячих книг

18 квітня народився український поет та січовий стрілець Юрій Шкрумеляк. Багато українців вчили у школі його вірші про мову. Попри вагомий внесок у визвольну боротьбу, він присвятив багато часу також творчості. Працював здебільшого для дітей – молодого покоління українців, від виховання якого залежить майбутнє країни. Цікаві факти з його біографії та найвідоміші твори розповіла «Україна молода».

Січовий поет Юрза-Мурза

Юрій Шкрумеляк народився 1895 року на Івано-Франківщині. Після закінчення Коломийської гімназії вступив до Легіону Українських січових стрільців: саме розпочалася Перша світова війна. Юрій Шкрумеляк мав звання підхорунжого, побратими називали його Юрза-Мурза (за назвою його книжки).

Юрія залучили до роботи пресової кватири УСС (фактично пресцентру), у стрілецькому часописі «Шляхи» він друкував свої перші поезії. Слова вірша Юрія Шкрумеляка «Питається вітер смерти» – про бій на горі Маківці – поклав на музику композитор Михайло Гайворонський, автор багатьох стрілецьких пісень.

«Стрілець і пісня – то брат і сестра, то любчик і любка; в одинокій пісні знаходить стрілець розраду та хвилеве забуття», – писав Юрій Шкрумеляк.

Січовий стрілець Юрій Шкрумеляк (фото з сайту «На скрижалях»)

Власний досвід війни, а також роздуми про трагедію УГА та байдужість Європи до України Юрій Шкрумеляк описав у книжці «Поїзд мерців». Цитата з неї – ніби про сучасні часи: «Приїжджають місії – американська, румунська, французька, швейцарська, — всі оглядають, роблять обіцянки на поміч, – і не подають нікому руки, від’їжджають, а з собою забирають всі наші сподівання і наївні надії».

Юнацька фантастика і дитячі часописи

Після війни Юрій Шкрумеляк вчився у Львівському університеті та в Українському вільному університеті у Празі. Він продовжив свою творчу діяльність, друкував книжки та був редактором дитячих журналів «Дзвіночок» та «Світ дитини».

Найчастіше Юрій Шкрумеляк підписував свої твори псевдонімами: Ю. Ігорків; Юрасик; Івась; Іван Сорокатий; Смик; О. Підгірський; Максим Цимбала; Ґнотик; Олекса Залужний; Юрза-Мурза.

А ще він є автором популярних пригодницько-фантастичних повістей «Вогні з полонини» та «Чота крилатих». Остання – про бійців УГА, які знаходять скарб і будують летючий підводний човен.

Фантистична повість Юрія Шкрумеляка

«Головний герой хорунжий Василь Крук був командиром пробоєвої чоти УГА, яку посилали на відповідальні ділянки фронту у боях за Львів, під час Чортківської офензиви, в боях за Збручем. Побратими, які вижили у цій війні та під час епідемії тифу, повертаються до Галичини, де знаходять багатий скарб. Крук із побратимами перебираються на Закарпаття, де в Ужгороді будують завод, на якому створюють зброю майбутнього – летючий підводний човен, щоб воювати за волю України», – переказує фабулу повісті «Україна молода».

Репресії і заслання

У 1939 році Юрій Шкрумеляк працює вчителем. Але з приходом радянської влади починаються репресії. У 1945 році поета засудили за «антирадянську діяльність» і на 10 років заслали в Печорські табори. Після повернення у 1956 році його реабілітували.

Але в умовах тоталітарного режиму видавці не поспішали друкувати його твори. Деякий час він проживав у Коломиї, потім переїхав до Львова, працював перекладачем. Помер 1965 року, похований на Личаківському цвинтарі.

Дитячі твори Юрія Шкрумеляка

Юрій Шкрумеляк написав понад 30 книг для дітей. Найвідоміші з них «Юрза-Мурза» (1921), «Записки Івася Крілика», «Стрілець Невмираха», «Мова віків» та «Історії України для дітей» (під псевдонімом Юра Ігорків). Окрім них він є автором:

поем «Сон Галича» (1920), «Кузня в Нагуєвичах» (1958), «Довбушева слава» (1961);

прози «Поїзд мерців» (1922);

«Авелева жертва» (1926);

п’єси «Стрілець невмирущий» (1938);

повісті «Високі гори і низини» (1939);

збірки поезій «Пісня про радісну осінь» (1940), «Сопілка співає» (1957).

Обкладинка однієї з дитячих книжок Юрія Шкрумеляка

Навідоміший дитячий вірш авторства Юрія Шкрумеляка – «Слово української дитини» («Хто ти, хлопчику маленький?»).