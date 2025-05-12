Софія Окуневська народилася у сім'ї парафіяльного священника, який вирішив стати лікарем

Софія Окуневська була настільки прогресивною галичанкою, що їй можна віддати першість у всьому, що вона робила. Перша жінка-лікарка в Австро-Угорщині, перша галичанка, яка здобула університетську освіту, перша гінекологиня на Галичині, а згодом і перша жінка, що отримала науковий ступінь докторки медицини. Окуневська вперше застосувала променеву терапію для лікування раку шийки матки і заснувала першу профспілкову організацію українських лікарів. Цікаві факти про її особисте та професійне життя розповіли в Українському інституті національної пам’яті.

Родина медиків

Софія народилась 12 травня 1865 року в селі Довжанка біля Тернополя. Її батько Атанасій Окуневський був парафіяльним священником. Мама померла, коли дівчинці було 5 років. Тому її виховувала батькова сестра з чоловіком Іваном Озаркевичем. Він теж був греко-католицьким священником, активним громадським діячем та послом до Віденського парламенту і Галицького сейму. У сім’ї часто бували представники української інтелігенції. Її двоюрідною сестрою була Наталка Кобринська – у майбутньому письменниця і зачинателька галицького феміністичного руху.

Дядько Софії Кирило Окуневський був одним з перших українців, що здобули вищу фармацевтичну освіту. Тоді його брат Атанасій із дозволу львівського митрополита покинув священницьке служіння й теж пішов навчатися на медика у Відні. Після цього працював повітовим лікарем у південній Буковині. Тоді він забрав Софію до себе.

Софія у молоді роки (фото з Вікіпедії)

Після шести класів школи Софія склала іспити на атестат зрілості у Львівській академічній гімназії. На той час лише 13 дівчат в Австро-Угорщині отримали гімназійний атестат. Вона була добре ерудованою: у нагоді стала багата бібліотека Озаркевичів. Брат Ольги Кобилянської Юліан навчав її латини і гри на фортепіано.

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У 1884 році Софія за прикладом батька і дядька вирішує стати лікарем. Але в той час в Австро-Угорщині жінок не приймали до університетів. Тоді вона разом з Наталею Кобринською їдуть вчитися до Цюриха (Швейцарії): Софія вивчає медицину, а Наталка – економіку. Того ж 1887 року вийшов перший жіночий альманах «Перший вінок», у якому Софія Окуневська під псевдо Єрина опублікувала оповідання з міського життя «Пісок. Пісок!» та етнографічну розвідку «Родинна неволя в піснях і обрядах весільних».

Подруги Софії Наталка Кобринська і Ольга Кобилянська (фото з сайту Гендер в деталях)

Маючи за близьких подруг феміністок Наталю Кобринську та Ольгу Кобилянську Софія Окуневська й сама долучилася до розвитку жіночого руху на Галичині та Буковині. Її поведінка була дуже вільною як для жінок того періоду: вона їздила верхи, каталась на лижах, підкорювала гірські вершини, а також опановувала інші види спорту, які тоді практикували здебільшого чоловіки.

Шлюб із поляком та перша лікарська практика

У Цюріху Софія познайомилася з польським шляхтичем Вацлавом Морачевським, який мав проукраїнські погляди. У 1890 році вони одружилися. Сім’я товаришувала з тодішнім студентом Василем Стефаником, з яким познайомилася на Шевченківському святі у Кракові.

Василь Стефаник та Вацлав Морачевський (фото з сайту УІНП)

Після закінчення навчання Морачевські намагалися організувати лікарську практику в Кракові, а в 1897 році вони переїхали до Львова. Але в Австро-Угорщині не тільки не хотіли давати вищу освіту жінкам, але й не визнавали дипломів іноземних університетів. Подружжя мало нострифікувати їх. Докторську дисертацію Софія Окуневська-Морачевська захистила на тему змін в крові під впливом анемії.

Тоді Вацлав отримав роботу у Чехії, а Софія працювала в «Народній лічниці», яку створили у Львові з ініціативи митрополита Андрея Шептицького і очолив її кузен Євген Озаркевич. Софія взялася за напрямок гінекології і вперше почала лікувати рак шийки матки радієм за методом Марії Склодовської-Кюрі. Вдячні пацієнтки називали її «Свята Софія».

Докторка медицини Софія Морачевська (фото з Вікіпедії)

Уперше в Західній Україні Окуневська та Озаркевич організували курси для сестер милосердя, потім – курси акушерок, а вечорами лікарка працювала над словником медичної термінології українською мовою. Софія Окуневська-Морачевська була співзасновницею у 1897 році першої професійної спілки українських лікарів – Лікарської комісії.

Перша світова війна та розлучення

Життя на два міста призвело до зради, пише сайт «Українки». Вацлав мав стосунки з польською художницею Марією Водзіцькою, на 12 років молодшою за Софію. Також розділяло подружжя все наростаюче протистояння між поляками та українцями, яке переросло у польсько-українську війну 1918 року. Вацлав працював лікарем у гарнізоні міста Лінц, а Софія лікувала українських переселенців з окупованої Галичини в таборах Моравії. Після Першої світової війни подружжя Морачевських розлучилося. Через кілька місяців після цього їхня донька Єва вчинила самогубство. Дівчина навчалася в Швейцарії і могла стати першою українкою-архітекторкою. Після цього Софія замкнулася і не спілкувалася ні з ким, крім пацієнтів та сина. А Вацлав носив урну з прахом доньки навіть на лекції до Львівської академії ветеринарної медицини, де викладав.

Син Софії Юрій Морачевський, невістка Марія, онука Софія та Вацлав Морачевський у 1934 році (фото з сайту «Українки»)

Окрім лікарської практики, Софія Окуневська-Морачевська відвідувала у Львові збори «Українського товариства жінок з вищою освітою», яку створила 1924 року перша офіцерка УСС Олена Степанів-Дашкевич.

Померла Софія несподівано 24 лютого 1926 року від розриву апендикса та гнійного перитоніту. Поруч з нею на Личаківському кладовищі поховали обох її дітей і колишнього чоловіка Вацлава.