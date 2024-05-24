Собака Кабосу стала обличчям Dogecoin та породила чимало мемів

У Японії у п’ятницю, 24 травня, у віці 18 років помер пес породи шіба-іну на прізвисько Кабосу, фото якого стало мемом в інтернеті, а сам він – символом криптовалюти Dogecoin. Про смерть Кабосу повідомила його господиня Ацуко Сато у своєму блозі.

За її словами, пес «тихо» помер сьогодні вранці о 07:50 (01:50 за київським часом). Прощальна вечірка на честь популярного собаки відбудеться у неділю, 26 травня у японському місті Наріта.

«Я впевнена, що Кабосу була найщасливішою собакою в світі. Це робить мене найщасливішою власницею у світі. Хочу висловити свою найглибшу вдячність усім, хто надсилав нам багато любові», – йдеться у повідомленні.

Свої співчуття продовжують висловлювати підписники шіба-іну на блозі господині Кабосу.

фото kabosumama

Популярність до собаки прийшла на початку 2010-х, коли фотографія Кабосу (у перекладі з японської – гарбуз) стала вірусною в інтернеті, а сам мем отримав назву Doge – неправильне написання англійського слова dog – собака.

У 2013 році було створено криптовалюту Dogecoin, в якій почали використовувати образ Кабосу. Спочатку Doge було створено як жартівлива валюта, але пізніше вона досягла значного успіху. Цей успіх призвів до появи цілої нової групи токенів із собачою тематикою, таких як Shiba Inu (SHIB) і Floki (FLOKI).

Мемкоін Doge придбав зокрема американський мільярдер Ілон Маск, який заявляв, що Dogecoin прийматиметься до оплати компаніями Tesla, Starlink і Starship. Зараз Dogecoin входить до топ-10 найбільших криптовалют при капіталізації понад 23 млрд доларів.

У 2020 році образ Кабосу з'явився ще в одному популярному мемі, де йшлося про двох собак породи шіба-іну, одна з яких уособлює силу і стійкість, інша – слабкість і безпорадність.

З 2022 року собака хворіла на хронічну лімфоїдну лейкемію (це один з видів раку крові) і на гострий холангіогепатит – запальне захворювання печінки та жовчовивідних проток.