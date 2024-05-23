Топ-9 комедійних фото тварин, що змусять усміхнутись кожного
Організатори фотоконкурсу Comedy Pet Photo Awards оприлюднили роботи фіналістів. Ділимося з вами топ-9 робіт, що змусять вас усміхнутися і цьомнути в носик вашого чотирилапого компаньйона. Усі фото, що вийшли до фіналу, можна переглянути на сайті конкурсу.
Дуже скептичний йоркширський тер'єр. Фото Luiza Ribeiro de Oliveira
Двоє котів діляться секретами. Фото Kenichi Morinaga
Кіт-ніндзя. Фото Kazutoshi Ono
Дуже сором'язливий кінь. Фото David Kertzman
Кошеня присягає на чемність. Фото Chantal Sammons
Песик на зимовій прогулянці. Фото Tammo Zelle
Пес здивований, що його лапи можуть стрибати так високо. Фото Vera Faupel
Здивований кіт. Фото Silvia Jiang
Кіт побачив непроханого гостя в своєму басейні. Фото Diann C. Johnson