Наші чотирилапі друзі завжди готові підняти настрій і зробити важкий день легшим

Організатори фотоконкурсу Comedy Pet Photo Awards оприлюднили роботи фіналістів. Ділимося з вами топ-9 робіт, що змусять вас усміхнутися і цьомнути в носик вашого чотирилапого компаньйона. Усі фото, що вийшли до фіналу, можна переглянути на сайті конкурсу. Дуже скептичний йоркширський тер'єр. Фото Luiza Ribeiro de Oliveira Двоє котів діляться секретами. Фото Kenichi Morinaga Кіт-ніндзя. Фото Kazutoshi Ono Дуже сором'язливий кінь. Фото David Kertzman Кошеня присягає на чемність. Фото Chantal Sammons Песик на зимовій прогулянці. Фото Tammo Zelle Пес здивований, що його лапи можуть стрибати так високо. Фото Vera Faupel Здивований кіт. Фото Silvia Jiang Кіт побачив непроханого гостя в своєму басейні. Фото Diann C. Johnson

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