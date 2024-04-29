Топ-9 фото дикої природи від конкурсу Sony World Photography Awards
Всесвітня організація фотографії вже 17 років поспіль проводить конкурс Sony World Photography Awards, що називають рупором у світі фотографії. Цьогорічні переможці оголошені в усіх номінаціях. Одна з них – «Дика природа» в категорії Open. Пропонуємо поглянути на чудові фото дикої природи, за які проголосували глядачі з усього світу. Підбірку фото зробив сайт Nauka.ua.
Фото Jonathan McSwain
Фото Ian Ford
Фото Christopher Baker
Фото Pedro Jarque Krebs
Фото Elodie Ruelleux-Dagorne
Фото Chee Kin Wong
Фото Chris Schmid
Фото Pui Sun Tang
Конкурс щороку відбувається у таких категоріях:
- професійна;
- відкрита;
- молодь;
- студенти.
Серед професійних фотографів визначають фотографа року, а також переможців у номінаціях:
- архітектура і дизайн;
- креатив;
- документалістика;
- довкілля;
- пейзажі;
- портфоліо;
- портрет;
- спорт;
- дика природа.