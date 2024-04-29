Одне з найкращих фото щорічного всесвітнього конкурсу фотографії

Всесвітня організація фотографії вже 17 років поспіль проводить конкурс Sony World Photography Awards, що називають рупором у світі фотографії. Цьогорічні переможці оголошені в усіх номінаціях. Одна з них – «Дика природа» в категорії Open. Пропонуємо поглянути на чудові фото дикої природи, за які проголосували глядачі з усього світу. Підбірку фото зробив сайт Nauka.ua.

Фото Jonathan McSwain

Фото Ian Ford

Фото Christopher Baker

Фото Pedro Jarque Krebs

Фото Elodie Ruelleux-Dagorne

Фото Chee Kin Wong

Фото Chris Schmid

Фото Pui Sun Tang

Конкурс щороку відбувається у таких категоріях:

професійна;

відкрита;

молодь;

студенти.

Серед професійних фотографів визначають фотографа року, а також переможців у номінаціях: