Чорний дрізд, родич співочого дрозда, дуже поширений у міських парках і скверах

Наприкінці лютого – на початку березня у міських парках і скверах починають співати птахи, які лишалися зимувати в місті. У цей же час по-троху починають повертатися перелітні птахи. Та найбільш гамірно від пташиних співів у місті стає у квітні. Розповідаємо, які птахи співають у квітні, які є види пташиних співів і чому вони взагалі це роблять.

Яких птахів можна почути у квітні

Квітень – час прильоту багатьох перелітних птахів. Першими вертаються шпаки. Ці птахи не бояться людей і можуть селитись поблизу їхніх будинків. Саме вони найчастіше займають шпаківні, тому ці будиночки для пташок так і назвали. Шпаки, пише орнітологиня Ганна Кузьо у блозі «Моя пташка», найбільш співочі птахи у місті.

Шпак (фото Animalia)

Далі прилітають зяблики. Точніше, самиці, адже самці можуть прилетіти ще наприкінці лютого або на початку березня. Пісня зяблика – весела і найбільше асоціюється з весною.

Зяблик (фото Animalia)

Приблизно в цей же час вертаються із зимівлі дрозди, чорні і співочі. Найчастіше його можна почути в сутінках або перед дощем, каже Ганна Кузьо. Його пісня ніжно переливається в повітрі.

Дрізд співочий (фото Animalia)

Далі прилітають журавлі, а наприкінці квітня – горихвістки.

Горихвістка (фото Animalia)

Що означає спів птахів?

Спів птахів сигналізує про те, що територія зайнята, тут триває будівництво гнізда і той, хто запізнився, мусить пошукати собі інше місце.

Найчастіше співають самці – вони мають два види пісень: один, щоб привабити самицю, другий – під час шлюбних ігор. Коли ж у пар з’являються пташенята, вони перестають співати, адже тепер мають потурбуватися про їжу для малих.