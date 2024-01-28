Канарки - розумні, їх можна тренувати, вони дружелюбні, а ще - неймовірні співаки

Канарки – маленькі (12-19 см), яскраві різнокольорові птахи, що можуть бути чудовим домашнім улюбленцем. Передусім вони відомі своїми мелодійними співами. Ці птахи суттєво відрізняються за звичками, темпераментом і потребами від папуг. The Spruce Pets розповідає про це більше детально.

Канарки: походження

У дикій природі канарки живуть на Макаронезійських островах: Азорських, Канарських і на Мадейрі. У неволі канарок почали розводити ще в 17-му сторіччі, коли іспанські моряки колонізували Макаронезійські острови і завезли канарок в Європу.

Та канарки, що продаються у зоомагазинах, генетично сильно відрізняються від своїх диких родичів. Цих птахів схрещували з багатьма іншими зябликовими, тож нині можна зустріти канарок найрізноманітніших кольорів. Є види канарок, що виводилися з метою покращення їхнього співу.

Тривалість життя канарок в неволі – 5-15 років.

Канарки: темперамент

Канарки полюбляють бути біля людей, але це, на відміну від папуги, не ручний птах. Канарки – розумні, їх можна тренувати – найкраще це робити з пташенятами, але канарку будь-якого віку можна навчити сидіти на руці або літати в певному напрямку, якщо є терпіння і постійна практика.

На відміну від деяких інших птахів, канарки – індивідуалісти, вони не будуть страждати у клітці на самоті. Хоча співіснувати з іншими дрібними птахами вони також можуть. Єдине табу – не селити в одній клітці двох самців канарки: найімовірніше, вони будуть жорстоко битися.

Канарки: умови утримання

Це маленькі пташки, тож вони не потребують дуже великої клітки. Достатньо клітки розміром 50 см ширини на 60 см довжини. Можна придбати клітку більшої довжини, якщо є змога, адже канарки люблять політати. Також канаркам потрібне фізичне навантаження, тому крила їм не можна підрізати у жодному разі.

Під час купівлі клітки для канарки варто звернути увагу на проміжки між прутами у ній – вони повинні бути маленькими, щоб між ними не застрягла голова птаха.

Клітку для канарки достатньо обладнати дерев’яними жердинами різного розміру, щоб птах міг розминати лапки, повішати одне дзеркальце, одну іграшку, а також встановити невеличку купіль для пташки – канаркам потрібно «приймати ванну» хоча б 3-4 рази на тиждень.

Клітку потрібно накривати на ніч, щоб канарка могла відпочити. Для відпочинку їй потрібно створити умови, якнайбільше наближені до природних. Штучне світло вночі може викликати стрес у птаха.

Також канарки дуже чутливі до якості повітря. У жодному разі не можна ставити клітку на кухні, у ванній чи курити або розпилювати ароматичні речовини біля птаха. Від цього канарка може загинути. Окрім того, канарки легко перегріваються, тому клітку не можна ставити біля джерела тепла або поблизу вікон, куди потрапляють прямі сонячні промені.

Варто берегти канарок і від протягів, а також – стежити за чистотою у клітці, адже ці птахи схильні до бактеріологічних захворювань. Якщо ви помітили, що канарка втрачає пір’я, має діарею, впала у летаргію, лапки змінили вигляд тощо, негайно зверніться до фахового ветеринара.

Канарка: чим годувати

Шлунок у канарок теж чутливий, тому годувати їх потрібно спеціально підібраними для цього виду птахів сумішами насіння. Добре, коли корм містить додаткові вітаміни.

Залишки насіння у годівничці потрібно прибирати щодня, аби канарка мала легкий доступ до свіжої їжі. Додатково птаху можна давати овочі: капусту – кейл, броколі, а також шпинат, селеру, горошок, кульбабки, зовсім трохи – яблук, апельсинів, бананів, дині. А трохи відвареного на твердо яйця забезпечать канарку додатковим протеїном.

Важливо, що канарка завжди повинна мати доступ до чистої питної води.

Канарка: фізичне навантаження

Це може здатися дивним – фізичні навантаження для маленького птаха. Але канарки, як і коти чи собаки, потребують вправ. Окрім польотів у клітці та стрибання жердинами, канарку варто випускати з клітки політати кімнатою. Достатньо буде години вільного польоту на день.

Це можна робити за таких умов:

Канарка звикла до вас і до нового дому;

Ви постійно наглядаєте за птахом під час вильоту з клітки;

Вікна зачинені;

Люстри – вимкнені;

У кімнаті немає інших тварин.

Маленька яскрава пташка стане чудовим компаньйоном. А мелодійні співи канарки навіть взимку нагадають, що весна обов’язково прийде.