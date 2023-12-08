Здорова червоновуха черепаха приймає ультрафіолетові ванни

Не всі хочуть брати в компаньйони кота чи собаку. Деякі люди віддають перевагу більш незвичним видам домашніх тварин. Червоновухі черепахи – чудовий вибір для відповідальних та організованих людей, які люблять спостерігати за тваринками і готові створити для улюбленця відповідні умови. Розповідаємо про плюси і мінуси червоновухих черепах у якості домашніх улюбленців.

Мінуси червоновухих черепах

Почнемо саме з мінусів, адже вони доволі суттєві. По-перше, ці тварини потребують специфічних умов утримання. Історії про невибагливих черепах є міфом, адже ця тварина просто не може сказати чи показати, що їй щось не подобається чи не підходить. За неправильного догляду черепаха просто повільно вмиратиме.

Яке обладнання потрібне для черепахи? Ось лише основне, що слід придбати перед тим, як принести черепаху додому:

Акваріум або акватераріум щонайменше на 200 літрів;

Ультрафіолетова і гріюча лампи;

Спеціальний грунт;

Потужний фільтр.

Все це обладнання займає не лише багато місця в помешканні, а й дорого коштує. Це, власне, другий мінус.

По-третє, червоновухі черепахи рептилії і хижаки. Тож вони потребують дуже специфічного раціону, у якому обов’язково мають бути ракоподібні, риба, м’ясо. Навіть якщо ви готові замовляти для свого улюбленця свіжі креветки, він все одно потребуватиме добавок – кальцію, вітамінів тощо.

Четвертий мінус – прибирання акваріума червоновухої черепахи. Ці істоти часто ходять в туалет, а їхні фекалії – сильно смердять. Тому для їхньої домівки потрібен дуже потужний фільтр, а також часте і регулярне прибирання: заміна води, очистка дна, миття скла тощо. Чим більший акваріум (а він апріорі не може бути маленьким), тим довше триватиме прибирання.

П’ятий мінус полягає в тому, що червоновуха черепаха (та й будь-яка інша) не контактна тварина – вона не буде ластитися, тулитися чи гратися. Вона взагалі не буде звертати уваги на свого опікуна, а якщо її роздратувати настирливою увагою, то може і вкусити. Черепаху не можна забирати з її ідеальних умов в акваріумі, тож вийде лише спостерігати за нею.

І ще один нюанс – звичайний ветеринар у ветклініці не лікує черепах. Для огляду вашої улюбленої рептилії та для її лікування в разі необхідності доведеться шукати ветеринара-герпетолога.

Плюси червоновухих черепах

По-перше, черепаха не вимагає стільки часу, як кіт, собака чи декоративна миша. Якщо їй створити відповідні комфортні умови, вона житиме у них своїм окремим життям. Звідси випливає другий плюс – у хороших умовах черепаха активна і є цікавим об’єктом для спостереження для людини із відповідним складом характеру. А ще акватераріум – окремий об’єкт в дизайні інтер’єру.

Третій плюс – черепаху можна залишити саму на тиждень-два і спокійно поїхати у відпустку. Звісно, залишити цю незвичну тварину можна лише в хороших умовах. До слова, годувати черепаху треба 2-3 рази на тиждень, що теж вивільняє багато часу.

На відміну від пухнастих домашніх улюбленців, черепахи не викликають алергії. Це четвертий плюс.

П’ятий плюс червоновухих черепах полягає в тому, що вони не нудьгують і не потребують компанії. Такий улюбленець може увесь день провести в одній позі, можливо, зрідка кліпаючи очима.

Є ще одна особливість, що відрізняє черепаху від інших домашніх улюбленців. У правильних умовах ці істоти можуть прожити 40-50 років. Це водночас і мінус, і плюс.

Червоновухі черепахи стають все більш популярними у якості домашньої тварини. Та перед тим, як завести такого компаньйона, слід ретельно зважити всі плюси і мінуси, щоб вирішити, чи підійде вам така тварина і чи зможете ви створити їй умови для комфортного, здорового і довгого життя. Бути опікуном тварини – це відповідальність.

За матеріалами TurtlesLand