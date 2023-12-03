Руда лисиця намагається впіймати гризуна, що зарився в сніг

Науково доведено, що навіть короткочасне спостереження за тваринами позитивно впливає на емоційний стан людини. Щоб підняти собі настрій і налаштуватися на хороші емоції, пропонуємо переглянути добірку зимових фото тварин від журналу National Geographic.

Довгохвоста ласка в зимовому камуфляжі роздивляється навколо (фото Michael S. Quinton/National Geographic)

Пума в національному парку Бріджер-Теттон у штаті Вайомінг, США, знята на дистанційну камеру (фото Steve Winter/National Geographic)

Сніжна сова розглядає пейзажі штату Мен, США (фото Robbie George/National Geographic)

Сірий вовк відпочиває у засніжених горах штату Айдахо, США (фото Jim, Jamie Dutcher/National Geographic)

Знятий на приховану камеру білохвостий олень в Небрасці, США (фото Michael Forsberg/National Geographic)