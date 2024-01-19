Це тиха і маленька тваринка, що не потребує складного догляду

Хоча їжак – це дика хижа тварина, утримання окремих видів в домашніх умовах сьогодні досить поширене в різних країнах. Один із видів їжаків, що люди обирають для співжиття, це африканський їжак. Він менший за звичних нам садових їжаків і дуже симпатичний. The Spruce Pets розповідає, чи може африканський їжак бути хорошим компаньйоном людині та які особливості його поведінки варто знати.

Чи може їжак бути домашнім улюбленцем

Африканський їжак – маленький і тихий. У нього спеціальна дієта, розклад сну та активності, що можуть не підійти кожному. Та все ж ця тварина може стати чудовим компаньйоном людині, яка готова створити для нього відповідні умови.

Їжак у якості домашньої тварини підійде тим, хто не вимагатиме від нього постійної ласки, зможе годувати їжака комахами і не зважатиме на нічні забіги улюбленця.

Загалом, за їжаками не складно доглядати, вони тихі та не потребують величезного простору.

Що їдять домашні їжаки?

На відміну від хом’яків або кролів, їжаки не харчуються зерном і сіном. Вони їдять комах, фрукти, а також спеціальне харчування. Загалом їжаки харчуються і рослинами, і м’ясом. Тож будьте готові ловити для нього смаколики, адже різноманітна дієта необхідна для здоров’я улюбленця.

Чи потрібна домашньому їжаку компанія?

Деякі тварини краще почуваються у парі. Та африканський їжак належить до індивідуалістів і чудово живе один. Їжак не потребує багато місця, але більший будиночок йому знадобиться – ці тварини полюбляють ганяти вночі, адже фізична активність потрібна усім.

Наскільки активні їжаки?

Хоча їжаки не виглядають дуже атлетичними тваринами, все ж вони надзвичайно активні – у дикій природі ці тварини можуть проходити приблизно до трьох кілометрів на день. Фізичні вправи потрібні для ментального і фізичного здоров’я тварини. Їжаки можуть мати ожиріння! Тому активні ігри поза кліткою теж допоможуть.

Коли їжаки активні?

Це нічні тварини, тому більшу частину дня вони сплять. Побавитись з їжаком можна вранці або пізно ввечері.

Їжаки кусаються?

Їжак може мати до 44 зубів. Але ці тварини не кусаються. Якщо їжак наляканий, він, перш за все, згорнеться клубочком. Якщо їжак зрідка вкусить людину, це свідчить про його сильну роздратованість, біль або іншу дуже сильну емоцію.

Голки їжака небезпечні?

Їжак має багато голок, що можуть досить сильно вколоти. Та вони не завжди настовбурчені, часто голки в положенні, що дозволяє взяти тварину на руки і не вколотися. Коли їжак розслаблений, загрози немає, тож не варто гладити його голки.

Голки африканського їжака не містять жодної отрути чи небезпечних речовин.

Якщо ви шукаєте маленьку і тиху тварину, що не є складною у догляді, то африканський їжак може стати для вас хорошим другом.