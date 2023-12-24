Кмітливі, милі, активні кролики потребують особливих умов і ставлення

Декоративний кролик може стати чудовим компаньйоном. Мила мордочка, класні вушка, пухнастість і спритність кроликів приваблюють багатьох людей. Та перед тим, як взяти цю домашню тварину додому, слід вивчити її потреби та зважити їх зі своїми можливостями. Адже кролик – це не кіт або собака. Розповідаємо, що потрібно знати перед тим, як завести декоративного кроля.

Основне, що потрібно знати про декоративних кролів:

Вони погано ладнають з дітьми;

Потребують 4 години фізичних вправ на день;

Їхня дієте має складатися переважно з трави;

Їхні зуби ніколи не перестають рости;

Тривалість життя декоративного кролика – 10-12 років.

А тепер – детальніше.

Тварина не для дитини

Профільні фахівці радять не брати додому кролика, якщо його основним опікуном буде маленька дитина. Краще почекати, поки діти підростуть. На це є кілька причин:

Кролики легко лякаються і стресують – від голосних звуків, різких рухів тощо;

Кролики в природі – здобич, тож якщо його схопити і обійняти, він може подумати, що його схопив хижак;

Кролик потребує безпечного простору і постійного нагляду під час пробіжок кімнатами.

Лякливий, але кмітливий

Кролики лякливі від природи, тому їх не можна різко хапати, високо піднімати тощо. Вони люблять поніжитись з людьми, але роблять це обережно і на свій манер. Водночас кролики розумні, їх можна дресирувати і навіть привчити ходити в туалет в лоток. Розпочинати виховання домашнього улюбленця потрібно з раннього віку.

Власний спортзал

Кролики дуже активні і потребують не менше чотирьох годин на день фізичних вправ. Тобто тримати цю тварину у клітці цілий день – не можна. Найкраще, якщо в помешканні є кімната, що може стати цілковито «кролячою».

Чому фізична активність важлива для кролів? Вона допомагає підтримувати правильну роботу шлунково-кишкового тракту, ментальне і загальне фізичне здоров’я. Щасливий і здоровий кролик – набіганий кролик.

Фізична активність є однією із запорук здоров'я кролика (фото Treehugger)

Захист від зубів

Перед тим, як принести компаньйона-кролика додому, слід убезпечити помешкання від його зубів, що ніколи не перестають рости. Кролі обожнюють щось погризти, наприклад, меблі, проводи тощо. Варто подбати про те, щоб закрити проводи та ніжки дерев’яних меблів від довгих гострих зубок. Можна також спробувати використати спеціальні спреї, що будуть віднаджувати тваринку.

Трав’яна дієта

Кролики часто зображуються з морквиною, капустяним листом, іншими овочами. Деякі справді полюбляють такі смаколики. Та основу раціону декоративних кролів складають сіно і свіжа трава. Лише потім ідуть овочі – капуста кейл, броколі, салат ромен, петрушка. Пару шматочків свіжої моркви, яблука або ананасу можна запропонувати кролику не більше, ніж 1-2 рази в тиждень. Ананас допомагає тваринці з травленням.

Спеціальний лікар

Як і будь-який член родини, кролики потребують періодичних медичних оглядів. Та потрібно знайти ветеринара, який спеціалізується саме на кроликах, а це може бути не так легко і коштувати дорожче. За умови хорошого здоров’я, регулярної вакцинації і правильного догляду декоративний кролик може прожити 10-12 років.

Кролик любить ніжитися з опікуном, але у свій власний спосіб (фото VetVoice)

Свій розклад

Кролики полюбляють спати і вдень, і вночі. Найбільш активні вони під час сутінків. Це може підходити не всім, особливо, коли хочеться спати, а кролик вільно бігає будинком.

За матеріалами Treehugger