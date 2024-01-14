Єноти отримали славу бандитів не лише через специфічну маску на обличчі

Єнота у якості домашньої тваринки можна побачити нечасто. Хоча це напрочуд милі з вигляду тварини, є причини, чому вони не поширені в людських сім’ях. Розповідаємо, які плюси і мінуси у тому, щоб завести вдома єнота, та про що варто подумати перед цим.

Які єноти в побуті

По-перше, це дика тварина, яка хоч і може навчитись розпізнавати своє ім’я та виконувати одну-дві команди, все ж не призначена для того, щоб бути одомашненою.

По-друге, єноти потребують спеціальної дієти, дуже багато активності, що, переважно, припадає на нічний час. Єнотам потрібно багато простору.

По-третє, у них можуть бути специфічні проблеми зі здоров’ям, для вирішення яких не так просто знайти фахівця. Окрім того, єноти можуть переносити збудники різних захворювань, наприклад, токсоплазмозу і лептоспірозу. Останній – дуже небезпечний для людини.

Також єнот не відмовиться погризти ваші меблі і речі, якщо буде чимось незадоволений або відчуватиме дискомфорт.

З іншої сторони, за умови правильного догляду і постійного нагляду, ви маєте шанси ужитися з єнотом. Приготуйтесь, щоправда, витрачати на цього компаньйона багато коштів і часу.

Що потрібно єнотам

На перший погляд, все не так складно:

дуже багато спеціально обладнаного простору, щоб стрибати і лазити;

різноманіття іграшок, аби тварина не хотіла бавитись вашими речами;

постійний нагляд – єнотів не можна залишати самих у жодному випадку, за ними завжди хтось має наглядати (а у відпустку його навряд візьмеш).

Чи можете ви це забезпечити? І чи ваше помешкання застраховане від шкоди, якої може завдати тварина?

Поведінка і темперамент єнотів

Якщо тварина виросла в неволі, то може прив’язатися до опікуна, іноді бути грайливою та ласкавою. Водночас, єноти часто кусаються, якщо щось їх знервувало або налякало. Це стосується навіть тих, кого вони люблять. Також єнноти можуть нападати на інших домашніх тварин, особливо маленьких, адже за природою вони – хижаки.

Разом з тим, це розумні тварини з хорошою пам’яттю та здатністю швидко вирішувати різноманітні проблеми (з життя єнотів).

Аби бути щасливими і здоровими, єнотам потрібно бігати, скакати, лазити і досліджувати світ. А ще – у них гострі зубки, що не відмовляться погризти щось, навіть у шкоду опікуну: якщо єноту нудно, ви можете застати його за поїданням, наприклад, дверної рами у вашому будинку, перевертанням речей чи розстелянням ліжка.

Єнотами керує цікавість і ніщо їх не зупинить від заборонених місць. Славу бандитів ці тварини заслужили не лише через специфічну «маску» на мордочці.

З одного боку, співжиття з єнотом може принести багато радості і цікавих моментів разом. З іншого, забезпечити цим тваринам належні умови для життя досить важко і затратно.

Окрім того, варто подумати про етичність утримання єнота в помешканні: як би ви не хотіли мати такого неординарного компаньйона, перш за все треба зважити на інтереси дикої тварини.

Можливо, для спілкування з цими кумедними і розумними красунчиками краще відвідувати спеціальні місця?

За матеріалами The Spruce Pets