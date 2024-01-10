Хом'яки в усьому світі є під загрозою зникнення

В Україні вже півроку працює Центр порятунку хом’яків, яким загрожує знищення на присадибних ділянках. За цей час ініціативна група врятувала 15 тварин у Чернівецькій та Вінницький областях, повідомляє Українська природоохоронна група.

Для чого рятувати хом’яків?

Хом’як – охоронюваний вид, внесений до Червоної книги України. Водночас ці тварини часто оселяються на присадибних ділянках, городах та можуть завдавати шкоди господарству, через що люди намагаються їх знищити.

«В ідеалі хотілося б, щоб люди навчилися співіснувати з дикими тваринами. Такі випадки вже є, але проблему треба вирішувати тут і зараз, а не чекати десятиліття, поки зміниться ставлення пересічних громадян до диких тварин, зокрема, так званих шкідників», – говорить теріолог УПГ Михайло Русін.

Як працює Центр порятунку хом’яків?

«Коли отримуємо повідомлення, що десь у когось на ділянці живе хомʼяк, ми приїжджаємо, робимо обстеження території. Якщо там дійсно є хомʼяк, відловлюємо його й випускаємо подалі від населених пунктів, у дику природу. Іноді хомʼякам потрібна ветеринарна допомога, тоді ми його перетримуємо», – розповідають у Центрі.

Що робити, якщо ви або ваші знайомі побачили на ділянці хом’яка? Ось алгоритм:

сфотографуйте хом’яка, а краще – зніміть відео;

зайдіть на сторінку Центр порятунку хомʼяків у Facebook і напишіть про свою знахідку, додавши фото- та відеоматеріали;

не чіпайте тварину руками – хом’як може вкусити, бо має потужні щелепи і гострі зуби: він може прокусити навіть товсті рукавички;

якщо хом’яка вже зловили, тримайте його в глибокому відрі. Його можна годувати тим же, що їдять домашні кролі – зеленню, зерном, овочами, фруктами. Хом’як їсть все, що росте на городі, через це його і не люблять на присадибних ділянках.

Не можна ставити на хом’яків капкани, полювати, натравлювати на них котів і собак. Якщо тварина заважає або завдає шкоди, зверніться у Центр порятунку хом’яків. До слова, програма реалізується за підтримки International Fund for Animal Welfare.

Більше про хом’яків, зокрема домашніх, читайте у матеріалі ZAXID.NET Сім невідомих фактів про хом’яків.

Довідково

Європейський хомʼяк – вид дрібних ссавців, що є під загрозою вимирання на світовому рівні. В Україні він досі зустрічається в окремих регіонах і нерідко його можна побачити на городах, дачах, присадибних ділянках.