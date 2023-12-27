Хом'яки є родичами лемінгів і щурів, вони живуть по всьому світі, хоча в деяких регіонах - під забороною

Хом’яки – родичі лемінгів, мишок і щурів. Є близько 20 видів цих милих пухнастих тваринок із великими щоками – вони відрізняються розмірами, забарвленням, умовами, в яких звикли жити. Серед домашніх улюбленців популярні сирійський хом’як та кілька різновидів карликових хом’яків. Розповідаємо цікаві факти про природу хом’яків.

Хом’яки заборонені на Гаваях

Клімат островів – ідеальний для цих маленьких створінь. Тут вони могли б панувати величезними колоніями, якби опинилися в дикій природі. А це завдало би сильної шкоди сільському господарству регіону, тому на Гаваях не можна розводити хом’яків.

Зуби хом’яків ніколи не перестають рости

Хом’яки полюбляють щось гризти, аби зберігати свої зубки гострими і гарними та не дозволяти їм вирости занадто великими. Зуби тварини – не мають коренів.

Хом’яки – індивідуалісти

Ці пухнастики в природі переважно живуть по одинці і ладні захищати свою територію від вторгнення родичів. Самки хом’яків виганяють самців зі своєї території після запліднення, але ті не засмучуються і шукають наступну подружку.

Тож не варто заводити пару хом’яків, по-перше, вони можуть сваритись один з одним за територію, по-друге, самка може народжувати кілкьа разів за рік від одного до 13 малюків за раз.

Хом’яки – нічні створіння

У дикій природі ці тварини увесь день ховаються від хижаків, що на них полюють: змій, орлів, лисиць тощо. Хом’яки риють у землі довгі тунелі з багатьма входами, там вони ховаються і відпочивають.

Окрім того, ці тварини майже сліпі за денного світла. Дещо краще, але все одно погано, вони бачать у сутінках. Орієнтуватися у просторі їм допомагають супер-чутливі вуса та залози, що виділяють пахучу речовину під час руху, аби тварина могла повернутися цією доріжкою додому.

Тож зважте на те, що домашній хом’як може цілу ніч бігати у своєму колесі або створювати інший шум під час нічної активності.

Хом’яки мають комори у норах

Англійське слово Hamster – хом’як – походить від німецького Hamstern, що означає «добувати їжу». Вони складають зерно, ягоди, фрукти та інші запаси в щоки. Вага таких запасів може дорівнювати вазі тіла самої тваринки. У своїх нірках хом’яки створюють комори, а коли знаходять джерело їжі, переносять її додому у щоках-сумках.

Щоки – рятівне коло

Окрім сумок для перенесення їжі хом’яки використовують щоки як надувне рятівне коло, коли потрапляють у воду – вони просто наповнюють щоки повітрям.

Деякі види хом’яків впадають у сплячку

Під час сплячки серцебиття хом’яка зменшується зі звичних 400 ударів на хвилину лише до чотирьох. Тварина вдихає і видихає повітря лише двічі за хвилину.

Це стосується, наприклад, сирійського хом’яка, що популярний у якості домашнього улюбленця. У дикій природі в холодну пору року він засинає у своїй нірці в гнізді з трави. Але прокидається раз на тиждень, аби поїсти – для цього є запаси в коморі.

За матеріалами Treehugger