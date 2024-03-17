Є багато домашніх тварин, які потребують небагато простору, легкі в догляді і цікаві компаньйони

Буває, що з якихось причин людині не виходить взяти додому кота чи собаку. Але мати компаньйона все ж хочеться. Розповідаємо про домашніх тварин, що складуть компанію опікуну з будь-яким характером та смаками.

Папуга та інші птахи

Найбільш поширеними домашніми птахами є папуги і канарки. Також є інші різновиди птахів, що добре почуваються в клітках. Деяких можна тренувати, інші – співають, треті тішать своїм забарвленням.

Варто пам’ятати, що деякі птахи не можуть жити на самоті – їм потрібен такий же пернатий друг. А деякі папуги потребують багато спілкування з людиною та стимуляції, їх не можна лишати навіть на кілька годин.

Нано-рибка

Це різні види екзотичних рибок дуже маленьких розмірів, які потребують невеликого акваріуму.

Спостереження за рибками допомагає заспокоїтись і розслабитись, знижує тиск і, за деякими дослідженнями, навіть може покращувати стан людей з хворобою Альцгеймера.

Також нано-акваріум може стати родзинкою інтер’єру помешкання. Окрім рибок, у ньому можуть жити, наприклад, і деякі види креветок.

Морська свинка

Ця тваринка потребує небагато місця, але їй потрібно багато спілкування з людиною або іншою морською свинкою. Ці тварини видають кумедні, але не надто голосні звуки.

Час від часу морських свинок треба випускати з клітки, щоб вони мали фізичне навантаження та могли вивчати світ і бавитися. Перед цим варто переконатися, що всі дроти і дерев’яні речі надійно захищені від зубів тваринки.

Піщанка

Піщанки активні гризуни, тож хорошою ідеєю буде завести одразу двох. Краще, якщо вони будуть однієї статі. Через їхню активність за піщанками значно цікавіше спостерігати, ніж, наприклад, за хом’ячками. Також вони значно менше сплять.

Шиншила

Це невелика грайлива тваринка, чистоплотна і майже без запаху, якщо порівнювати з іншими гризунами. Шиншили ведуть нічний спосіб життя, тож якщо удень тваринка залишатиметься на довго сама, це їй не нашкодить.

Кролик

Є близько 50 різних порід кроликів, що можна тримати вдома. Кролики – соціальні тварини і з радістю складуть компанію людині. Важливо, що кроликів можна натренувати ходити в туалет у лоток, вони самі чистять себе і досить тихі.

Для кроликів важливо мати простір поза кліткою, щоб побігати. Оскільки вони обожнюють щось гризти і копати, варто убезпечити квартиру перед тим, як взяти додому кролика. А ще – позбутися килимів.

Їжак

Бути опікуном їжака не так просто, як більшості інших маленьких тварин. Може знадобитися час для того, щоб його приручити. Під час цього періоду вони можуть бути сонними або показувати свої голки. Але тренований їжак – це ласкавий і милий компаньйон.

Жабка

Для тих, хто любить більше спостерігати, ніж взаємодіяти, у якості домашнього улюбленця можуть підійти деякі різновиди жаб. Для утримання однієї амфібії потрібен акваріуном, об’ємом 35-70 літрів. Їдять жаби усього лише кілька разів на тиждень.

Змія

Невеликі види змій також не потребують багато місця. Також їм не потрібні фізичні вправи та взаємодія з опікуном. Змії воліють спостерігати, а не бути прирученими.

Ящірка

Ящірки також не такі соціальні, як ссавці, але можуть взаємодіяти з людиною трохи більше, аніж змії. Вони тихі, за ними легко доглядати, їх не потрібно водити на прогулянку і у них не буде сепараційної тривоги, якщо залишити їх самих на деякий час.

Яку б тварину-компаньйона ви не обрали, пам’ятайте, що вона потребує хороших умов, правильного догляду і любові.