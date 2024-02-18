За лаштунками життя диких тварин: топ-10 фото конкурсу Wildlife photographer
У лютому в Лондонському музеї природознавства визначили переможців щорічного конкурсу Wildlife Photographer (Найкращий фотограф дикої природи). Цього року на конкурс подали 50 тис. заявок, із них журі відібрало 25 світлин, а одну – обрали глядачі.
Пропонуємо зазирнути за лаштунки дикої природи та стосунків людини із нею за допомогою 10-ти фотографій-переможців конкурсу Wildlife Photographer of the Year. Найкращі фотографії конкурсу експонуватимуться в Лондонському музеї природознавства до 30 червня 2024 року.
Tender Touch/Ніжний дотик (Andy Parkinson)
Місце зйомки: Шотландія
Привітання носами
A Rare Sight/ Рідкісний вид (Axel Gomille)
Місце зйомки: Ефіопія
І рідкісний погляд
Neighborhood Dispute/Дискусія між сусідами (Ofer Levy)
Місце зйомки: Австралія
Мешканці водного світу Австралії
Swallow Over Meadow/Ластівка над лукою (Hermann Hirsch, Jan Lessman)
Місце зйомки: Німеччина
Дика природа з нового ракурсу
Tough Negotiation/Важкі перемовини (Ayala Fishaimer)
Місце зйомки: Ізраїль
Переговори між лисицею та мишею
Bull in a Garbage Dump/Слон на смітнику (Brent Stirton)
Місце зйомки: Шрі Ланка
Шрі Ланка вже два роки перебуває у глибокій кризі, що позначилося, зокрема, на дикому житті
Fashion Victims/Жертви моди (Britta Jaschinski)
Місце зйомки: Німеччина
Шуби із хутра найбільш загрожених видів диких котів, конфісковані у європейських країнах
The Happy Turtle/Щаслива черепаха (Tzahi Finkelstein)
Місце зйомки: Ізраїль
Одна із фотографій, відзначена у голосуванні глядачів
Shared Parenting/Розділене батьківство (Mark Boyd)
Місце зйомки: Кенія
Левиці допомагають одна одній ростити дитинчат
Переможець за версією глядачів: Ice Bed/Крижане ліжко (Nima Sarikhani)
Місце зйомки: Норвегія
Білий ведмідь спить на крижині. Це фото викликало нову дискусію про зміни клімату