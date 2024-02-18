Фото показують не лише життя в природі, а й вплив людини на нього

У лютому в Лондонському музеї природознавства визначили переможців щорічного конкурсу Wildlife Photographer (Найкращий фотограф дикої природи). Цього року на конкурс подали 50 тис. заявок, із них журі відібрало 25 світлин, а одну – обрали глядачі. Пропонуємо зазирнути за лаштунки дикої природи та стосунків людини із нею за допомогою 10-ти фотографій-переможців конкурсу Wildlife Photographer of the Year. Найкращі фотографії конкурсу експонуватимуться в Лондонському музеї природознавства до 30 червня 2024 року. Tender Touch/Ніжний дотик (Andy Parkinson) Місце зйомки: Шотландія Привітання носами A Rare Sight/ Рідкісний вид (Axel Gomille) Місце зйомки: Ефіопія І рідкісний погляд Neighborhood Dispute/Дискусія між сусідами (Ofer Levy) Місце зйомки: Австралія Мешканці водного світу Австралії Swallow Over Meadow/Ластівка над лукою (Hermann Hirsch, Jan Lessman) Місце зйомки: Німеччина Дика природа з нового ракурсу Tough Negotiation/Важкі перемовини (Ayala Fishaimer) Місце зйомки: Ізраїль Переговори між лисицею та мишею Bull in a Garbage Dump/Слон на смітнику (Brent Stirton) Місце зйомки: Шрі Ланка Шрі Ланка вже два роки перебуває у глибокій кризі, що позначилося, зокрема, на дикому житті Fashion Victims/Жертви моди (Britta Jaschinski) Місце зйомки: Німеччина Шуби із хутра найбільш загрожених видів диких котів, конфісковані у європейських країнах The Happy Turtle/Щаслива черепаха (Tzahi Finkelstein) Місце зйомки: Ізраїль Одна із фотографій, відзначена у голосуванні глядачів Shared Parenting/Розділене батьківство (Mark Boyd) Місце зйомки: Кенія Левиці допомагають одна одній ростити дитинчат Переможець за версією глядачів: Ice Bed/Крижане ліжко (Nima Sarikhani) Місце зйомки: Норвегія Білий ведмідь спить на крижині. Це фото викликало нову дискусію про зміни клімату

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