Кроти в міських парках виконують роботу за комунальників

У квітні настає час, коли маленькі кротенята підростають і готові вийти у світ і вирити свою нору з багатометровими тунелями. Зовсім скоро у парках, палісадниках і навіть в маленьких садках біля багатоповерхівок можна буде побачити характерні гірки землі, залишені кротами. Еколог ГО «Київський еколого-культурний центр» Володимир Борейко спростовує міфи про кротів розповідає, чим вони корисні, зокрема, містам.

Не вірте міфам

По-перше, кроти не гризуни – вони комахоїдні тварини. По-друге, кроти не гризуть коріння і не нищать цибулини квітів. Тим паче вони не крадуть городину, адже це не те, чим вони харчуються. Так, під час копання тунелів кріт може пошкодити коріння рослини, але незначно і точно не спеціально.

Яку користь приносять кроти

У міських парках і палісадниках кроти одночасно виконують роль садівників та захисників. Ось що роблять кроти:

Знищують шкідливих комах;

Створюють умови для розмноження корисних комах;

Збагачують землю киснем;

Створюють дренажні системи в парках;

Охолоджують поверхню ґрунту в спекотні дні.

Кроти їдять хрущів, ведмедку, гусениць, личинки. Тобто тих, хто якраз і шкодить рослинам. Водночас у тунелях кротячих нір будують гнізда земляні джмелі, а дикі бджоли не рідко обирають їх місцем для розмноження. Це сприятиме біорізноманіттю ділянки та допомагатиме у запилені рослин.

У нірках кротів знаходять тимчасове житло, рятуються від ворогів і спеки жаби, ящірки, змії, землерийки.

Також кроти роблять землю пухкою і збагачують її киснем та корисними елементами, що піднімають з глибших шарів – кальцієм, магнієм, залізом тощо. До слова, земля з кротячих насипів чудово підходить для вирощування розсади чи домашніх рослин, тому що вона пухка, поживна і без шкідників.

Окрім того, система кротовин виконує роль дренажу у дощові сезони – надлишок води йде в ґрунт, та служить своєрідною вентиляцією для охолодження ґрунту вночі у спекотні посушливі періоди.

Тобто кроти у міських парках і на прибудинкових ділянках виконують роботу, на яку часто комунальним службам не вистачає рук і фінансів. Вони допомагають доглядати за нашими зеленими насадженнями і збільшують локальне біорізноманіття. А чим більше біорізноманіття, тим стійкіша екосистема.

Якщо сусідство з кротом вам не подобається, читайте, як гуманно його виселити у матеріалі ZAXID.NET «Як позбутися кротів на ділянці: ефективні і гуманні методи».