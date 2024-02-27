У лісі на Золочівщині на 350-річному дубі виявлено гніздо чорних лелек, занесених в Червону книгу України. Це третє таке гніздо на Львівщині – раніше гнізда знайшли на Яворівщині і Стрийщині, інформує Департамент екології Львівської ОВА. Навколо гнізда чорних лелек створять охоронну зону і переглянуть план лісогосподарської роботи на ділянці, щоб не турбувати птахів. Чорні лелеки ведуть потаємний спосіб життя, гніздуються в старих важкодоступних лісах. Загалом в Україні є 400-450 пар чорних лелек. Однією з причин їх вимирання є вплив людини на довкілля та, звісно, війна.

(Фото Департаменту екології ЛОВА)