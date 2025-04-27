Яєчний салат з кальмаром стане чудовим доповненням до святкового столу або легкою стравою для повсякденного обіду. Такий салат не лише апетитний, а й швидкий у приготуванні.

Інгредієнти:

філе кальмара – 1 шт.;

зелена цибуля;

яйця – 3 шт.;

кінза, петрушка;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

На добре розігріту сковорідку налийте трохи оливкової олії та швидко обсмажте кальмари з обох боків, достатньо лише 2-3 хвилин. Важливо не готувати їх занадто довго, інакше м’ясо стане жорстким і втратить свою соковитість. Тим часом зваріть яйця круто, охолодіть і подрібніть. Зелену цибулю також наріжте дрібно, пише «Торчин».

Готові кальмари наріжте невеликими шматочками. Для заправки змішайте майонез, гірчицю, трохи соєвого соусу та кілька крапель лимонного соку. Збийте соус вінчиком або просто добре перемішайте до однорідної консистенції. Додайте його до салатної суміші, акуратно перемішайте, прикрасьте зеленню. Подавати салат можна як у загальній мисці, так і порційно на підсмаженому хлібі – це додасть закусці хрумкої нотки.