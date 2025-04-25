Якщо часу обмаль, куряче філе можна просто зварити, але можна спробувати інший підхід – запікання в духовці. Цей спосіб додає м’ясу особливого смаку та аромату, і, скоріш за все, ви захочете використовувати його надалі. Щоб заощадити час у день подачі, курку можна приготувати заздалегідь – наприклад, увечері. Якщо дати їй можливість трохи промаринуватися, а потім охолонути у фользі, смак стане ще насиченішим.

Інгредієнти:

ананас (консервований) – 200 г;

філе куряче – 1 шт.;

яйце варене круто – 3 шт.;

сир – 150 г;

майонез – 100 г;

мигдаль – 30 г.

Спосіб приготування:

Почнемо з підготовки м’яса. Куряче філе слід добре промити, видалити плівки та прожилки. Далі змішуємо у мисці спеції, сіль і трохи олії до отримання густої суміші, якою рівномірно натираємо м’ясо. Залишаємо філе в холодильнику приблизно на пів години, щоб воно добре увібрало аромат приправ. Потім загортаємо його у фольгу і відправляємо запікатися при температурі 190°C на 30 хвилин. Готове м’ясо залишаємо остигати у фользі, а згодом розбираємо на волокна, якщо потрібно, подрібнюємо ножем, пише Кolizhanka.

Щоб надати салату гарної форми, використовуємо кулінарне кільце. Якщо спеціального інструменту немає, не проблема, легко змайструвати його самостійно. Досить обрізати пластикову пляшку на висоті приблизно 10 см. Звісно, салат можна викладати і без форми, але з кільцем страва виглядає набагато ефектніше.

На тарілку, де планується подача, наносимо трохи майонезу – на ньому закріплюємо листя салату, щоб воно не ковзало. У центрі встановлюємо кільце і починаємо збирати шари: спочатку йде курка, щільно утрамбовуємо її ложкою, зверху наносимо сітку з майонезу. Потім додаємо шматочки ананасу, подрібнені білки, знову трохи майонезу, половину дрібно натертого сиру, а зверху кришимо яєчні жовтки. Завершуємо все ще одним шаром сиру, роблячи зверху своєрідну шапочку, і знімаємо кільце.

Готову страву варто поставити на пів години у холодильник, щоб вона краще просочилася. Перед подачею присипаємо подрібненим мигдалем, він додасть салату приємного хрумкого акценту.