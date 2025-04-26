Хмельницький окружний адміністративний суд задовольнив позов Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба та зобов’язав відрахованого курсанта відшкодувати понад пів мільйона гривень за утримання під час навчання. Чоловік добровільно не виконав умови контракту після дострокового припинення навчання.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернувся представник університету Повітряних сил із позовом до відрахованого курсанта четвертого курсу. Після дострокового розірвання контракту чоловік мав відшкодувати університету витрати на своє утримання під час навчання із 2020 по 2024 роки, але добровільно цього не зробив. Йдеться про 524 тис. грн, з яких 395 тис. грн – це грошове забезпечення, іншу частину суми складає продовольче, речове та медичне забезпечення.

Відрахований курсант подав відзив на позовну заяву та просив суддю відмовити у задоволенні позову. Він розповів, що причиною відрахування з університету є потреба постійного догляду за матір’ю, яка має інвалідність, а також заявив, що університет не розглянув його рапорт, через що довелось звертатись до суду.

Цю справу розглядала суддя Дар’я Божук, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона встановила, що у 2020 році відповідач уклав контракт із університетом Повітряних сил, згідно з яким він зобов’язався відшкодовувати витрати, пов’язані з його утриманням у вищому військовому навчальному закладі, у разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або недисциплінованість. У червні 2024 року курсанта відрахували «у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту».

Суддя критично оцінила твердження позивача щодо подання позову до Харківського окружного адмінсуду, у якому він просив визнати протиправною бездіяльність університету, адже позивач сам відкликав свою позовну заяву.

Дар’я Божук задовольнила позов Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба та зобов’язала відрахованого курсанта виплатити 524 тис. грн витрат на його утримання під час навчання. На рішення не було подано апеляційну скаргу і воно набрало чинності.