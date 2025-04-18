Яворівський райсуд Львівщини визнав протиправним та скасував наказ про звільнення медсестри Яворівської центральної районної лікарні (ЦРЛ), стягнувши з медзакладу 435 тис. грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, до суду звернулась звільнена із Яворівської ЦРЛ медична сестра. Вона розповіла, що наприкінці липня 2022 року її звільнили з медзакладу через скорочення штату працівників та повідомили, що у лікарні немає вакантних місць, які відповідають її кваліфікації. Позивачка переконана, що вакантні місця насправді були.

Адвокат медсестри розповів, що його клієнтка Леся Сосновська має 29 років стажу і при звільненні їй не запропонували нову посаду, яка б відповідала її професійному рівню, але відповідну пропозицію зробили іншій працівниці із 24 роками стажу. Оскільки у позивачки є більший стаж, то вона мала переважне право залишення на посаді.

Цю справу розглядала суддя Наталія Швед. Спершу представник відповідача не визнавав позов, але у січні 2025 року просив укласти мирову угоду, від якої позивачка відмовилась.

Суддя дослідила усі матеріали справи та вважає, що звільнення позивачки було незаконним. Вона задовольнила позов, зобов’язавши Яворівську ЦРЛ виплатити їй 435 тис. грн середньої зарплати за понад два роки вимушеного прогулу (із серпня 2022 року до квітня 2025 року) та поновити медсестру на її посаді. Рішення суду ще можна оскаржити.