Родичі 48-річного мешканця Львівщини відсудили 3 млн грн моральної компенсації у Золочівської центральної районної лікарні (ЦРЛ). Медики встановили чоловіку неправильний діагноз та лікування, після чого він помер.

Як вказано у рішенні Золочівського райсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2025 року, до суду звернулась матір та діти 48-річного чоловіка, який ще у 2015 році звернувся до Золочівської ЦРЛ, де йому встановили неправильний діагноз та лікування, після що він помер. Спершу пацієнту встановили діагноз «гострий гастрит», при повторному зверненні наступного дня встановили діагноз «гіпоглікемія. Абстинентний синдром». Однак попри призначене лікування пацієнт помер через кілька днів. За даними судово-медичної експертизи, у чоловіка був геморагічний панкреонекроз, що і призвело до його смерті.

За висновками експертів, 48-річному чоловіку встановили неправильний діагноз та лікування, якби медики провели належне обстеження, зокрема ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, «прогноз для збереження життя чоловіка міг би бути позитивним». У судових матеріалах вказано, що «між настанням смерті чоловіка і наданням йому медичної допомоги у Золочівській ЦРЛ існує прямий причинно-наслідковий зв'язок».

Відомо, що кримінальну справу за фактом неналежного виконання обов’язків медичним працівником закрили через закінчення термінів давності. Матір та діти померлого пацієнта просили стягнути із Золочівської ЦРЛ 3 млн грн моральної компенсації через втрату сина та батька. Представник лікарні заперечував проти задоволення позову. Цю справу розглядала суддя Марія Бакаїм, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін.

Суддя задовольнила цивільний позов, зобов’язавши Золочівську ЦРЛ виплатити трьом позивачам загалом 3 млн грн моральної компенсації. Це рішення ще можна оскаржити у апеляції.