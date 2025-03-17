8-річний пацієнт зі своїм рятівником, завідувач отоларингологічного відділення Юрієм Ошуст.ом

Хірургам Закарпатської обласної дитячої лікарні в Мукачево врятували 8-річного хлопчика, у носоглотці якого застряг стоматологічний інструмент. Через ризик потрапляння стороннього предмета у нижні дихальні шляхи та можливий розвиток ускладнень, лікарям довелося терміново прооперувати дитину.

Хлопчик потрапив до лікарні зі скаргами на біль, дискомфорт при ковтанні, порушене носове дихання та відчуття стороннього предмета у горлі, повідомили у лікарні.

Поруч із шприцом – кламер, який дістали з носоглотки дитини

«З’ясувалося, що під час візиту до стоматолога в один із медичних закладів області, через виражений блювотний рефлекс у хлопчика зіскочив з ротової порожнини кламер і потрапив у носоглотку. Первинний огляд стоматолога не виявив стороннього тіла, проте спеціалісти лікарні провели ендоскопічне обстеження і виявили предмет, що застряг під глотковим мигдаликом», – кажуть у лікарні.

Через ризик потрапляння предмета в нижні дихальні шляхи та можливий розвиток ускладнень, лікарі прийняли рішення про негайну операцію під загальним знечуленням. Оперативне втручання успішно провів завідувач отоларингологічного відділення Юрій Ошуст.

Після операції стан хлопчика відразу поліпшився, але його залишили у стаціонарі на кілька днів, аби не допустити ускладнень. Зараз хлопчик почувається добре і вже готується до виписки з лікарні.

У лікарні кажуть, що цей випадок – рідкісний, але дуже небезпечний. Якщо сторонній предмет потрапив у носоглотку чи дихальні шляхи, діяти потрібно негайно, бо є ризик його переміщення в трахею та бронхи.