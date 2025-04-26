З окупації вдалося вивезти родину, яка жила під постійним тиском

Україна повернула з окупованих територій ще 12 викрадених Росією дітей. Про це повідомила директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна в суботу, 26 квітня.



Серед повернутих дітей – хлопець із багатодітної родини. Окупаційна влада погрожувала забрати дітей до інтернату, якщо ті не підуть у російську пропагандистську школу. Підлітка окупанти примусово поставили на облік як призовника, у школі принижували за українську мову, а його старшого брата забирали й катували.



Також вдалося вивезти родину, яка жила під постійним тиском. 10-річного хлопчика росіяни намагалися відібрати в бабусі під час спроби самостійно виїхати. Озброєні російські солдати розділили їх і вивезли хлопчика в невідомому напрямку. Завдяки допомозі партнерів вдалось організувати евакуацію і хлопчика, і бабусі.

Повернення дітей відбулося в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA за сприяння Save Ukraine та інших партнерів.

Раніше ZAXID.NET розповідав історію 18-річної дівчини, яка після 10 років життя в окупації втекла до України. Зараз вона планує отримати український паспорт та вступити до університету, де навчатиметься на архітектора.