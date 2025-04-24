18-річна донеччанка розповіла про втечу з окупації, у якій прожила 10 років

18-річна жителька Донеччини 10 років прожила в окупації, але підтримувала Україну. Коли вона досягла повноліття, то наважилася виїхати. «Суспільне» поспілкувалося з донеччанкою та опублікувало її розповідь. З міркувань безпеки ім’я дівчини не розголошують.

18-річна героїня відеосюжету «Суспільного» до початку повномасштабного вторгнення проживала у Макіївці, також вона кілька років мешкала у Донецьку. Російські військові взяли під контроль Макіївку, рідне місто дівчини, у 2014 році.

«Макіївка розташована поруч з Донецьком. Я навіть не розуміла, що ми живемо в окупації. Просто нічого не працювало, не будувалось, не відкривалось. Я думала, що це – нормально, так всюди», – розповідає дівчина.

З сьомого класу у школі дівчини перестали викладати українську. Щоб не забувати рідну мову, вона дистанційно закінчила українську школу у Слов’янську. Батьки дівчини підтримують російський режим, щоб уникнути сварок про навчання в українській школі вона їм не розповідала.

До повномасштабного вторгнення дівчина мала друзів у Маріуполі. Після 2022 року вона втратила з ними зв’язок, їхня доля наразі невідома. Однак дівчина познайомилася з хлопцем з Києва, який розповів про злочини російської армії.

«Мені було цікаво його слухати. На початку війни (повномасштабної, – ред.) він був не такий маленький, як я (на початку російської агресії у 2014 році, – ред.). Після його розповідей у мене “склався пазл”. Це – окупація. Всюди російські прапори, дуже багато військових. У нас в Донецьку постійні затори, бо військові сідають п’яні за кермо та вчиняють ДТП. Для них немає закону, вони можуть чіплятися до дівчат і їм нічого не буде», – поділилася дівчина.

За пів року до повноліття дівчина остаточно вирішила виїхати з окупації, для цього зв’язалася з волонтерами з України. Після дня народження волонтери допомогли дівчині виїхати до Мінська (Білорусь), а звідти – до україських Сум. Все це вона робила таємно.

«Мені потрібна була допомога, підтримка рідних та друзів. Однак я не могла нікому розказати, бо тоді на мене б написали заяву (до окупаційної поліції, – ред.)», – розповіла дівчина.

В Україні дівчину зустріли волонтери та українські військові. Зараз вона планує отримати український паспорт та вступити до університету у Києві, де навчатиметься на архітектора.