До України з окупації повернули 21-річного хлопця

В межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA до України з окупації евакуювали 21-річного хлопця. Росіяни хотіли призвати хлопця до армії. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Як розповів Андрій Єрмак, хлопець не мав російських документів, лише українське свідоцтво про народження, але росіяни все одно намагалися призвати його до армії. Росіяни дзвонили хлопцю та вимагали з’явитися до військкомату, а згодом почали погрожувати силою.

«Завдяки підтримці сестри та злагодженій роботі проєкту Helping to Leave, хлопця вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію. Вдячний проєкту Helping to Leave за сприяння в організації цієї рятувальної місії», – написав Андрій Єрмак.

Bring Kids Back UA – українська гуманітарна програма, створена у 2023 році за ініціативою президента України Володимира Зеленського у 2023 році. Програма передбачає повернення до України депортованих Росією дітей, а також дітей, які опинилися в окупації. Програма об’єднує зусилля органів влади України, інших держав, міжнародних та неурядових організацій.

Helping to Leave – це міжнародний благодійний проєкт, який допомагає людям, які опинилися в небезпеці через війну. Зокрема, евакуюватися з території бойових дій, окупації та Росії.

Нагадаємо, 5 квітня омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з окупації, а також територій Росії та Білорусі евакуювали 45 громадян України.