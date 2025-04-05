Україна евакуювала ще 45 громадян

До України з тимчасово окупованих населених пунктів, а також з території Росії та Білорусі 45 громадян. Про це у суботу, 5 квітня, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Дмитра Лубінця, більшість з повернутих – люди похилого віку. Найстаршій жінці – 93 року. Крім того, серед евакуйованих є маломобільні та тяжко хворі люди, які не могли самостійно залишити окуповані території. 10 людей потребували невідкладного лікування, а для евакуації 23 людей залучили спеціалізований транспорт та медичний супровід.

«Окрім цього, ми повернули українців, які потребували правової підтримки та супроводу, адже втратили особисті документи та не мали можливості самостійно перетнути кордон», – розповів Дмитро Лубінець.

Омбудсмен також повідомив, що евакуйованих людей переслідували окупаційні адміністрації. Зокрема, серед повернутих – родина, батька якої викрали й катували окупанти, внаслідок чого чоловік загинув.

«Саме тому виїзд із ТОТ – це порятунок від системного тиску, загрози для життя та здоров’я цивільних. Акцентую, що Офіс Омбудсмана у взаємодії з держорганами, гуманітарними структурами й міжнародними партнерами забезпечує координацію евакуаційних заходів, правовий супровід і допомогу громадянам, які опинилися в умовах окупації», – наголосив Дмитро Лубінець.

Дмитро Лубінець також зазначив, що у межах спільного проєкту з міжнародним благодійним фондом «Карітас України» з лютого по квітень 2025 року надали допомогу 148 людей. Їм надали фінансову підтримку, забезпечили проїзд, юридичне консультування та психологічну допомогу.

Нагадаємо, 20 березня російський диктатор Владімір Путін своїм указом зобов’язав українців без громадянства Росії самостійно виїхати до 10 вересня. Йдеться й про окуповані території, оскільки Москва вважає їх своїми.

МЗС України назвало цей указ «нікчемним», оскільки він порушує одразу три міжнародні правові документи. Зовнішньополітичне відомство закликало українців виїхати з окупації, якщо є така можливість. Водночас речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що українці мають діяти в інтересах власної безпеки: «Для української держави будь-які папірці, які вам видають окупанти, є нікчемними та не змінюють того, що ми розглядаємо вас, як громадян України. Тому дійте виходячи з власної безпеки. Треба брати якісь папірці – беріть, для нас це не змінює вашого статусу», – наголосив Георгій Тихий.