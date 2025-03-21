МЗС прокоментувало указ Путіна щодо українців в окупації

Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував указ російського диктатора Владіміра Путіна щодо примусової депортації українців, які проживають на окупованих територіях і не мають громадянства РФ. Відповідну заяву Георгій Тихий озвучив під час брифінгу у п’ятницю, 21 березня.

МЗС вважає указ російського диктатора «нікчемним актом» та ще одним кроком російської політики щодо дискримінації, переслідування та примусового витіснення громадян України з рідної землі або примусу до набуття статусу іноземців. Також Георгій Тихий наголосив, що такі дії Росії – політика геноциду українців.

«Наголошуємо, що ці системні депортації та переслідування – частина російської політики геноциду проти українського народу [...] Ми знаємо, що Кремль історично використовував масові депортації, як засіб знищення ідентичності різних народів, зокрема, українців. Всі злочини радянського режиму протягом ХХ століття демонстрували саме такий підхід. Вважаємо, цей указ продовженням цієї політики. Росія свідомо продовжує репресивні практики й порушує взяті на себе міжнародні зобов’язання», – наголосив Георгій Тихий.

МЗС також наголосило, що російський указ порушує одразу три міжнародні правові документи: Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Конвенцію про закони й звичаї війни на суходолі, а також резолюцію Генасамблеї ООН. Кріс того, речник МЗС звернув увагу не те, що цим указом Росія суперечить власним заявам щодо готовності до миру.

За словами Георгія Тихого, МЗС вже звернулось до міжнародних інституцій та партнерів з закликом засудити «черговий акт порушення міжнародного права з боку Росії» та посилити санкційний тиск на відповідальних за це людей. Також Україна звертається до Міжнародного кримінального суду з вимогою розглянути указ Путіна, як додатковий доказ воєнних злочинів, вчинених керівництвом РФ.

Окремо Георгій Тихий під час брифінгу звернувся до громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Він закликав людей виїхати з окупації до України, якщо є така можливість. Також Георгій Тихий наголосив, що у разі відсутності можливості залишити окуповані території, українці повинні діяти в інтересах власної безпеки.

«Ми всі прекрасно розуміємо, в яких умовах ви перебуваєте. Для української держави будь-які папірці, які вам видають окупанти, є нікчемними та не змінюють того, що ми розглядаємо вас, як громадян України. Тому дійте виходячи з власної безпеки. Треба брати якісь папірці – беріть, для нас це не змінює вашого статусу», – наголосив Георгій Тихий.

Георгій Тихий підкреслив, що Україна пам’ятає про громадян, які опинилися в окупації, та бореться за них.

Нагадаємо, 20 березня російський диктатор Владімір Путін підписав указ, який зобов’язує українців без громадянства Росії самостійно виїхати до 10 вересня. Йдеться й про окуповані території, оскільки Москва вважає їх своїми.