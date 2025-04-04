Україна повернула з окупованих Росією територій двох молодих українців. Йдеться про 19-річну дівчину та 23-річного хлопця з інвалідністю. Повернення відбулося в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак 4 квітня.

У Bring Kids Back UA розповіли, що 19-річна Марина разом з мамою все життя працювали на землі, вирощували овочі. Після окупації села росіяни зруйнували господарство українок. Сім’я залишилась без грошей і не мала змоги виїхати самостійно. У таких умовах молодій дівчині було неможливо будувати життя, планувати майбутнє чи навіть відчувати себе в безпеці, зауважують в ініціативі.

«23-річний Дмитро з народження має порушення слуху. Коли у лютому 2022 року рідне містечко хлопця потрапило під російську окупацію, його життя щоденно було під загрозою. Тому батько хлопця шукав можливості для їхньої евакуації на підконтрольну Україні територію», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальна місія відбулась завдяки зусиллям Української мережі за права дитини спільно з волонтерською ініціативою Humanity.



Нагадаємо, 29 березня з тимчасово окупованих територій України вдалося повернути ще п’ятьох дітей. Українців від 11 до 16 років повернули з тимчасово окупованих Криму, Донбасу та Запоріжжя.