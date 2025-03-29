П'ятеро неповнолітніх повернулися з окупації

З тимчасово окупованих територій України вдалося повернути ще п’ятьох дітей. Повернення відбулося за участі Офісу президента, Офісу омбудсмена та за посередництва Катару, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець у суботу, 29 березня.

П’ятьох дітей віком від 11 до 16 років повернули з окупованих регіонів Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Криму. Їхнє транспортування з окупації відбулося в межах програми Bring Kids Back UA.

«Серед повернутих — 12-річна дівчинка, батьки якої розлучені, а тато дитини перебуває у полоні країни-агресора. За три роки повномасштабного вторгнення дівчинка двічі змінила місце проживання, мала конфлікти з матір’ю», – повідомив Лубінець.

За його словами, у дівчинки значно погіршився стан психічного і фізичного здоров’я. Втім, Офіс омбудсмена допоміг бабусі підлітки оформити опіку над нею – надалі дівчинці нададуть всю необхідну допомогу.

Також серед повернених дітей – хлопчик з окупованих територій, який систематично зазнавав фізичного насильства з боку батька. Окупаційні служби ігнорували жорстоке поводження стосовно хлопчика, а мати дитини намагалася вивезти його самотужки. Втім, зробити це вдалося тільки після звернення до Офісу омбудсмена.

За словами голови ОП Андрія Єрмака, ще один повернений до України хлопчик перебував в окупації разом із хворою бабусею. Мама дитини безрезультатно намагалася забрати дитину до іншого міста, проте в межах програми Bring Kids Back UA все ж вдалося вивезти 10-річного хлопчика з окупації.

Повернення дітей відбувалося з посередництва Катару.