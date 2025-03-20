Речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюс спростувала інформацію щодо видалення даних з доказами депортації українських дітей Росією, передає «Європейська правда». Напередодні цю тезу поширили кілька відомих ЗМІ.

«Дані є, вони не були у віданні Держдепу, ми знаємо, хто керував даними та сайтом. Ми точно знаємо, що дані не видалені й не загубились», – цитує «Європейська правда» Теммі Брюс.

Теммі Брюс зауважила, що питання депортованих Росією українських дітей обговорюють Дональд Трамп та Володимир Зеленський, що, за її словами, є чітким сигналом бажання США допомогти досягнути результату.

Речниця Держдепу США також прокоментувала припинення фінансування дослідників Єльського університету, які займалися розшуком дітей. Вона пояснила, що таке рішення ухвалили, щоб перевірити доцільність фінансових витрат, а також їхню відповідність до американських інтересів. Також Теммі Брюс зазначила, що головне – досягнення мети, і не важливо у межах якої структури буде здійснюватися пошук та повернення українських дітей.

Зазначимо, що інформацію про можливе видалення даних з доказами викрадення дітей з України напередодні поширили The Washington Post та Reuters. За даними ЗМІ, йшлося про дані 35 тис. дітей. Водночас під час онлайн-брифінгу з журналістами Володимир Зеленський повідомив, що дуже важко порахувати, яку саме кількість дітей депортувала Росія, оскільки більшість випадків стались під час окупації. Остання цифра, яка відома Україні, – близько 19,5 тис. дітей.

Нагадаємо, 14 березня, стало відомо, що Департамент ефективності уряду США (DOGE), яким керує Ілон Маск, припинив фінансування гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету. Дослідники допомогли знайти сотні українських дітей, викрадених Росією.