Чернівецький окружний адміністративний суд визнав протиправною та скасував відмову ТЦК у наданні відстрочки від мобілізації батьку трьох неповнолітніх дітей. ТЦК відмовило у відстрочці, бо дитина від першого шлюбу не проживає разом з чоловіком. Суд встановив, що у нього немає заборгованості зі сплати аліментів і зобов’язав ТЦК повторно розглянути документи.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, до суду звернувся військовозобов’язаний чоловік, який є батьком трьох неповнолітніх дітей. Він вважає, що ТЦК незаконно відмовило йому в наданні відстрочки від мобілізації. У відмові було вказано, що він не має права на відстрочку, бо дитина від першого шлюбу з ним не проживає. При цьому у позивача немає заборгованості зі сплати аліментів.

Позов розглянув суддя Віталій Григораш, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Представник ТЦК не скористався правом подати відзив та пояснити суду свою позицію.

Суддя встановив, що у позивача є троє неповнолітніх дітей: одна дитина від першого шлюбу та дві від другого. Чоловік щомісяця платить аліменти на утримання дитини від першого шлюбу, а також проводить із нею кожні вихідні. Згідно з довідкою від виконавчої служби, у позивача немає заборгованості зі сплати аліментів.

«Для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на підставі п.3 ч.1 ст. 23 Закону №3543 має бути дотримано двох умов: перебування на утриманні військовозобов’язаного трьох і більше дітей віком до 18 років; відсутність заборгованості із сплати аліментів… У контексті спірних відносин, визначальним для цієї справи є не встановлення факту проживання трьох дітей віком до 18 років однією сім’єю, а утримання позивачем неповнолітніх дітей», – вказано у рішенні суду.

Суддя встановив, що комісія при ТЦК діяла протиправно, відмовляючи позивачу у наданні відстрочки, тому це рішення підлягає скасуванню. ТЦК зобов’язали повторно розглянути подані багатодітним батьком документи із врахуванням висновків суду. Рішення ще можна оскаржити.