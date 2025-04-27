Охоплена вогнем трансформаторна шафа на залізниці

Партизани руху «Атеш» затримали постачання техніки та запчастин для російських військ на фронт, здійснивши диверсію на залізниці у Луганській області. Про це в неділю, 27 квітня, повідомили в Telegram-каналі руху.

Партизани знищили трансформаторну шафу на залізниці біля Станиці Луганської в Луганській області. За даними партизан, саме цією дорогою російські загарбники перевозили ресурси для постачання військ, а також безпосередньо військову техніку та особовий склад.

Унаслідок диверсії було порушено логістику окупантів і затримано постачання техніки та запасних частин.

«Ми продовжуємо систематично завдавати ударів по транспортній інфраструктурі, яку окупанти використовують у своїх цілях. І найближчим часом таких ударів буде все більше», – заявили активісти.

Диверсії на об’єктах окупантів – останні новини

24 квітня у Москві агенти маріупольського спротиву здійснили підрив між залізничними станціями Яуза та Маленковська.

Раніше агенти руху «Атеш»провели успішну диверсію у Кизлярському районі Дагестану, знищивши телекомунікаційний модуль, який забезпечував мобільним зв’язком та інтернетом важливі військові та військово-промислові об’єкти.

16 квітня партизани знищили релейну шафу в окупованому Мелітополі на Запоріжжі. За даними активістів, диверсія значно порушила логістику росіян, що позначилася на їхній боєздатності.