Партизани здійснили диверсію і порушили логістику окупантів на Луганщині
Активісти знищили трансформаторну шафу на залізниці біля Станиці Луганської
Партизани руху «Атеш» затримали постачання техніки та запчастин для російських військ на фронт, здійснивши диверсію на залізниці у Луганській області. Про це в неділю, 27 квітня, повідомили в Telegram-каналі руху.
Партизани знищили трансформаторну шафу на залізниці біля Станиці Луганської в Луганській області. За даними партизан, саме цією дорогою російські загарбники перевозили ресурси для постачання військ, а також безпосередньо військову техніку та особовий склад.
Унаслідок диверсії було порушено логістику окупантів і затримано постачання техніки та запасних частин.
«Ми продовжуємо систематично завдавати ударів по транспортній інфраструктурі, яку окупанти використовують у своїх цілях. І найближчим часом таких ударів буде все більше», – заявили активісти.
Диверсії на об’єктах окупантів – останні новини
24 квітня у Москві агенти маріупольського спротиву здійснили підрив між залізничними станціями Яуза та Маленковська.
Раніше агенти руху «Атеш»провели успішну диверсію у Кизлярському районі Дагестану, знищивши телекомунікаційний модуль, який забезпечував мобільним зв’язком та інтернетом важливі військові та військово-промислові об’єкти.
16 квітня партизани знищили релейну шафу в окупованому Мелітополі на Запоріжжі. За даними активістів, диверсія значно порушила логістику росіян, що позначилася на їхній боєздатності.