Партизани знищили релейну шафу

Агент руху «АТЕШ» завдав удару по логістиці росіян у Мелітополі. Про це у середу, 16 квітня, повідомили партизани.

«Агенти нашого бойового крила успішно провели диверсію в Мелітополі, знищивши релейну шафу», – йдеться у повідомленні.

За даними партизан, цей підпал завдав серйозного удару по системі управління залізничним сполученням окупантів. Диверсія значно порушила логістику росіян, що позначилася на їх боєздатності.

Як розповіли агенти, Мелітополь є ключовим транспортним вузлом, через який російські військові перекидають боєприпаси, паливо та техніку для ведення бойових дій на Роботинському та Кам'янському напрямках.

«Зараз, коли активні битви продовжуються, будь-яка затримка постачання критично послаблює окупантів та викликає логістичний хаос», – додали у дописі.

Нагадаємо, 13 квітня повідомляли, що агент партизанського руху здійснив чергову успішну диверсію у Донецькій області, спаливши російський танк.