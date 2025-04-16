Партизани пошкодили ключовий транспортний вузол росіян у Мелітополі
Диверсія значно порушила логістику росіян, що позначилася на їх боєздатності
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Агент руху «АТЕШ» завдав удару по логістиці росіян у Мелітополі. Про це у середу, 16 квітня, повідомили партизани.
«Агенти нашого бойового крила успішно провели диверсію в Мелітополі, знищивши релейну шафу», – йдеться у повідомленні.
За даними партизан, цей підпал завдав серйозного удару по системі управління залізничним сполученням окупантів. Диверсія значно порушила логістику росіян, що позначилася на їх боєздатності.
Як розповіли агенти, Мелітополь є ключовим транспортним вузлом, через який російські військові перекидають боєприпаси, паливо та техніку для ведення бойових дій на Роботинському та Кам'янському напрямках.
«Зараз, коли активні битви продовжуються, будь-яка затримка постачання критично послаблює окупантів та викликає логістичний хаос», – додали у дописі.
Нагадаємо, 13 квітня повідомляли, що агент партизанського руху здійснив чергову успішну диверсію у Донецькій області, спаливши російський танк.