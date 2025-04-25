Підрив здійснили між залізничними станціями Яуза та Маленковська

У Москві агенти маріупольського спротиву здійснили підрив між залізничними станціями Яуза та Маленковська. Про це у п’ятницю, 25 квітня, повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, у четвер, 24 квітня, близько 19:00 в Москві маріупольским спротивом було організовано акцію прямої дії. Між станціями Яуза та Маленковська Ярославського напрямку внаслідок підриву вивели з ладу елементи залізничної інфраструктури.

Андрющенко додав, що операцію провели за кілька кілометрів від Курського вокзалу.

«Ще один вдалий цілеспрямований удар українського підпілля по ворожій логістиці», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 16 квітня стало відомо, що агент руху «АТЕШ» завдав удару по логістиці росіян у Мелітополі, знищивши релейну шафу. За даними партизан, цей підпал завдав серйозного удару по системі управління залізничним сполученням окупантів. Диверсія значно порушила логістику росіян, що позначилася на їх боєздатності.

Також писали, що агенти партизанського руху провели успішну диверсію у Кизлярському районі Дагестану, залишивши військових без зв’язку.