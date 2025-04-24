Партизан знищив телекомунікаційний модуль

Агенти партизанського руху провели успішну диверсію у Кизлярському районі Дагестану, знищивши телекомунікаційний модуль. Про це у четвер, 24 квітня, повідомив «АТЕШ».

Завдяки успішній операції у Дагестані знищено телекомунікаційний модуль, який забезпечував мобільним зв'язком та інтернетом важливі військові та військово-промислові об'єкти.

В результаті диверсії на пару днів без зв'язку та можливості нормально функціонувати залишилися окремий батальйон оперативного призначення та Кизлярський електромеханічний завод, який займається виробництвом авіаційного обладнання.

«Опір у Дагестані набирає обертів і дедалі більше місцевих жителів приєднуються до нашого руху», – додали у дописі.

Нагадаємо, 16 квітня стало відомо, що агент руху «АТЕШ» завдав удару по логістиці росіян у Мелітополі, знищивши релейну шафу. За даними партизан, цей підпал завдав серйозного удару по системі управління залізничним сполученням окупантів. Диверсія значно порушила логістику росіян, що позначилася на їх боєздатності.