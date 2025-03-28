Партизани знищили релейну шафу

Агенти партизанського руху пошкодили залізничну інфраструктуру у Воронезькій області, порушивши постачання пального для російської армії. Про це у п’ятницю, 28 березня, повідомив «АТЕШ».

«Наші агенти провели успішну диверсію на залізниці у Воронезькій області, знищивши релейну шафу. Внаслідок руху поїздів з пальним з великої нафтобази порушено, а окупантам буде потрібен час на відновлення», – йдеться у дописі.

Розташування проведеної диверсії

Партизани зазначають, що Воронеж грає ключову роль в постачанні російської армії. В регіоні зосереджено кілька нафтобаз, звідки пальне вирушає до прикордонних регіонів та зони бойових дій.

«Будь-яка затримка – це зниження боєздатності, брак пального для техніки та зростання хаосу у російських військах», – наголошують у дописі.

За даними «АТЕШ», диверсія була проведена деякий час тому, але інформацію опублікували тільки зараз для безпеки агента.

Нагадаємо, 23 березня повідомляли, що агенти партизанського руху затримали постачання вантажів для російських військ на фронт, провівши диверсію на залізниці у Смоленській області.