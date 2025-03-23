Партизани знищили трансформаторну шафу на залізниці

Агенти партизанського руху затримали постачання вантажів для російських військ на фронт, провівши диверсію на залізниці у Смоленській області. Про це у неділю, 23 березня, повідомив партизанський рух «АТЕШ».

Агенти руху провели успішну диверсію та знищили трансформаторну шафу на залізниці у Смоленській області. За даними партизан, саме тут неодноразово фіксували переміщення військових вантажів і техніки у бік Брянської і далі Курської областей.

Дії агентів «АТЕШу» порушили логістику окупантів, внаслідок чого затримано постачання вантажів для російських військових на лінії фронту.

«Ми продовжуємо спостерігати за логістичними та військовими об'єктами на території Росії, технікою та особовим складом. Ми продовжимо бити по об'єктах у РФ та передавати інформацію Силам оборони України», – наголошують у дописі.

Нагадаємо, 9 березня агент партизанського руху здійснив успішну операцію зі зриву постачання палива угрупованню російських військових у Запорізькій області.

У ніч на 6 березня у Росії воїни Головного управління розвідки України здійснили операцію, внаслідок якої вивели з ладу тепловоз зі зброєю