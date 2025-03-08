Тепловоз військові використовували для перевезення озброєння та військової техніки з російських підприємств

У ніч на 6 березня у Росії воїни Головного управління розвідки України здійснили операцію, внаслідок якої вивели з ладу тепловоз зі зброєю. Про це у суботу, 8 березня, повідомили джерела «Суспільного» в розвідці.

За даними джерела, успішну операцію бійці ГУР провели у Воронежі. Там воїни вивели з ладу тепловоз, який військові використовували для перевезення озброєння та військової техніки з російських підприємств, які згодом постачали на окуповані території України.

Також у суботу стало відомо, що у ніч на 19 лютого у депо Орєхово-Зуєвського міського округу Московської області відбулася ще одна диверсія. Її також організувало ГУР МО, однак наразі деталі операції невідомі.

«Відеоматеріали, надані джерелами в розвідці, свідчать про підпал ще одного тепловоза на російській залізниці», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, 2 березня повідомляли, що агент партизанського руху «Атеш» здійснив диверсію на території однієї з військових частин в Московській області Росії. Партизан попри нагляд військового патруля спалив автобус, який використовували для перевезення російських солдатів.