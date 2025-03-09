Партизани завдали удару по залізничній інфраструктурі, знищивши релейну шафу

Агент партизанського руху здійснив успішну операцію зі зриву постачання палива угрупованню російських військових у Запорізькій області. Про це у неділю, 9 березня, повідомив «АТЕШ».

Представники українського підпілля здійснили успішну операцію зі зриву постачання палива росіянам у Запорізькій області. Диверсію провели біля населеного пункту Столбове у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму. Агенти спротиву вистежили склад з паливом, що прямував у Запорізьку область.

Фото «АТЕШу», місцерозташування, де партизани здійснили диверсію

«Наші агенти успішно провели операцію зі зриву логістики окупантів у Джанкойському районі. Ми вистежували склад з паливом, що прямував у Запорізьку область, і завдали удару по залізничній інфраструктурі, знищивши релейну шафу», – йдеться у повідомленні.

В результаті диверсії перекидання техніки залізницею було затримано, а окупанти зіткнулися з проблемами у постачанні.

Нагадаємо, у ніч на 6 березня у Росії воїни Головного управління розвідки України здійснили операцію, внаслідок якої вивели з ладу тепловоз зі зброєю.