У Маріуполі підірвали авто співробітника ФСБ

В ніч на п’ятницю, 28 лютого, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області підірвали автомобіль співробітника ФСБ. Про це повідомили у Telegram-каналі маріупольського руху «Спротив».

Вибух пролунав у Приморському районі Маріуполя близько 01:00. Автомобіль співробітника російської ФСБ підірвали члени маріупольського руху «Спротив».

«Постраждалий в реанімації. Не має вижити. Деталі акції згодом. Коли дозволять безпекові обставини», – розповіли партизани.

Зазначається, що після вибухи окупанти посилили тиск на місцевих жителів, намагаючись встановити причетних до вибуху.

«У Маріуполі різко збільшилася кількість оперативних груп ФСБ. Окупанти масово проводять затримання, намагаючись вистежити українське підпілля, яке продовжує активну роботу», – розповіли у партизанському русі «Атеш».

Партизани стверджують, що причетні до операції наразі перебувають у безпечному місці й окупантам не вдасться їх затримати.

Нагадаємо, 24 грудня 2024 року у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль, в якому перебував голова окупаційної ради Василь Нечет.