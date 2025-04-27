Росіяни розробляють тактичну доктрину систематичного використання мотоциклів у наступах

Росіяни планують змінити тактику для нового наступу влітку та восени 2025 року. Ворог готується до систематичного застосування мотоциклів під час штурмів, щоб нівелювати можливості українських безпілотників. Про це ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 26 квітня.

ISW посилається на нещодавнє відео міністерства оборони Росії, на якому видно, як військовослужбовці 299-го (повітряно-десантного) полку 98-ї дивізії ВДВ РФ відпрацьовують наступальну й оборонну тактику на мотоциклах групами по дві-три людини на російському полігоні.

«Відео свідчить, що російські військові, імовірно, розробляють тактичну доктрину систематичного використання мотоциклів у наступальних операціях і, можливо, готуються до видачі більшої кількості мототехніки російським військовим в Україні», – ідеться у звіті.

В ISW зазначають, що таким чином росіяни намагаються пом’якшити технічні обмеження своїх військових, спричинені великими втратами бронетехніки влітку і на початку осені 2024 року.

Речник Харківської групи військ ЗСУ підполковник Павло Шамшин заявив, що українська розвідка зафіксувала, як російські військові навчають своїх солдатів тактиці ведення бою на мотоциклах.

«Шамшин зазначив, що мотоцикли дозволяють російським солдатам підвищити швидкість і маневровість, що має вирішальне значення для ухилення від ударів українських дронів, але через гучний шум мотоцикла водій не чує, як наближаються українські безпілотники», – зауважують аналітики.

До слова, 26 квітня Сили оборони знищили штурмову колону росіян, які на мотоциклах й автомобілях намагались прорватись до населеного пункту Багатир на Донеччині.