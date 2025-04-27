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З Андрієм Рибаком ми зустрілись на виробництві. Він радо погодився показати цехи, де виготовляють напівфабрикати, які згодом продають у чотирьох фірмових крамницях Львова.

«Ми перебуваємо в нас на виробництві, також тут є крамниця. В нас досить широкий асортимент продукції. В нас вареників сім позицій, млинців 14 позицій, пельменів у нас 5 позицій. В нас є така смакота, як фарширований перець, голубці з м'ясом та рисом, голубці з грибами, хінкалі. А також сирники й печінкові млинці. А ще ми виготовляємо морозиво, і навіть деруни, які жартома називаємо холостяцькою стравою. Ми зробили свою упаковку. Якщо в інших виробників усередині є етикетка, то ми її прибрали. У нас всередині нічого немає», – розповідає ветеран.

Андрій Рибак показує цех, де відбувається виробництво продукції. Це два невеликі приміщення з сучасним обладнанням.

«У першому приміщені ми ліпимо. Тут в нас є апарат шокової заморозки, який ми придбали за грантові кошти від ЛМР. Це програма “Відвага до бізнесу”. Дуже крута програма. Рекомендую всім хлопцям, які повертаються з фронту, яким треба соціалізуватися, в яких є свої ідеї. Сума гранту була 300 тис. грн. Ми за ці кошти закрили потребу в шоковій заморозці, в морозильному столі, купили апарат для розкачування тіста, холодильник і на новий магазин ще дві вітрини морозильні. В другому приміщенні ми варимо, смажимо, ріжемо, тут є холодильник, де ми зберігаємо продукцію. В нас загалом тут троє працівників кожного дня, інколи буває четверо. В нас працевлаштовані переселенці, дружина загиблого військового», – проводить екскурсію Андрій Рибак.

Підприємство із виготовлення напівфабрикатів ветеран Андрій Рибак заснував разом зі своєю коханою Іриною. Коли чоловік адаптувався до життя поза фронтом. Андрій та Ірина переконані – людина стає щасливішою, коли сита. Тож їхня справа – це бажання подарувати трішечки щастя кожному клієнту.

«Ми так цією темою зацікавились і тут бах – і у нас вже своє виробництво. Почали ми в серпні. 1 серпня 2024 року зареєструвалися як ФОП. І от за вісім місяців ми вже досягли результату – чотири крамниці, виробництво. Ми виготовляємо до чотирьох тонн продукції [щомісяця – ред.]. Все реалізується виключно на наших локаціях», – додає ветеран.

Фірмові крамниці Андрій та Ірина почали відкривати на вул. Патона. Зараз у мережі є чотири магазина: на вул. Патона, 2/3, Патона, 9 та Патона, 31. Ще одна крамниця нещодавно відкрилась на вул. Скельній, 1.

Своє підприємство і магазини Андрій та Ірина назвали «У Ксені» – на честь 13-річної донечки.

«У нас є малеча – Ксеня. Так вирішили, бо прикольне словотворення – “пельмені у Ксені”, “вареники у Ксені”», – каже Андрій. Разом із Іриною Андрій виховує чотирьох дітей.

Діти, розповідає ветеран, є першими дегустаторами їхньої продукції.

«Вони перші, хто тестує нашу продукцію. Малий дуже любить хінкалі, в нас холодильник забитий ними. Малеча полюбляє пельмені, сирнички, під настрій», – додає ветеран.

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Спільна справа не лише мотивувала Андрія, а й об'єднала сім'ю.

«Тут вкладені великі ресурси. Не тільки матеріальні. Інколи хочеться закинути все і вернутися в медицину, а Андрію хочеться закинути все і вернутися в ІТ, але ми не можемо, це наше спільне», – говорить кохана Андрія Ірина.

А основним пріоритетом в роботі цього ветеранського-сімейного бізнесу є якість.

«Хорошу алегорію проведу. От кепка – вона пройшла всю війну. І це якісний продукт, тому що вона ціла, де б я не був. так само наше ставлення до виготовлення нашої продукції – має бути якісно», – зазначає Андрій Рибак.



На захист України Андрій Рибак ставав двічі. Тож має чималий військовий досвід.

«У 2014 році це сталося. Це якраз події Іловайського котла. Ми тоді, як армія Сомалі були. Досить цікаво, все швидко, динамічно. Але так сталося в державі, що не всі відчули війну. Після цього я за кордоном жив, у Відні, працював в ІТ-секторі. Ми займалися продажем дитячого брендового одягу. Потім я повернувся в Україну, тут теж працював в ІТ над різними проєктами. Почалася знову війна, але вже в більших масштабах. Тобто вона ніколи не закінчувалася в нас. Я проспав початок тієї війни, кажу як є. Мене розбудили о 09:00 ранку. Ну і все, почав збиратися. Я потрапив у львівську 125-ту бригаду ТрО. Деякий час ми ще тут проходили додаткове навчання. Дуже багато у нас було добровольців, багато хлопців загинули, на жаль. Всі ідейні, що дуже круто було. Поїхали ми на Схід, на Сході ми брали участь в боях на Лиманщині. Послужив там рік і звільнився через сімейні обставини. Після того повернувся, пів року відбувався процес адаптації. І зараз я тут, в нас своє виробництво», – ділиться спогадами Андрій Рибак.

Ветеран продовжує підтримувати контакт зі своїми побратимами, створив ГО «Альянс захисників Батьківщини».

«Ми займалися допомогою підрозділам, з якими особисто знайомі, це особиста, персоналізована допомога, гуманітарка для військових, для друзів. Ми цим займалися, коли я ще був на Сході. Ми приходили з посадок і шукали додаткове забезпечення, окрім того, що нам давала армія. Була велика потреба, холодно було. Приїхав сюди, ми заснували ГО, до нас підключився БФ “Пост ангелів”. Наразі ми цю діяльність трішки зупинили. В середині літа плануємо відновити діяльність по гуманітарці для наших друзів, підрозділів і військових частин», – каже ветеран.

За його словами, на війні життя простіше. Повертаючись сюди, ветеран не розуміє, як можна досі спілкуватись російською.

«Там простіше. Я скажу так, тут ще, на жаль, частина населення не розуміє, що в нас повномасштабна війна. Коли була сумська трагедія, зовсім нещодавно, в центр міста я приходжу і 30-35% далі спілкуються російською мовою. Це для мене дико, я цього не розумію», – пояснює Андрій Рибак.

Повернувшись з фронту, Андрій певний час адаптовувався до мирного життя, допомагала йому у цьому кохана Ірина.

«Обов'язково хтось має бути поруч біля хлопців, які повертаються зі сходу. Є така штука: наче ти нормальний, але психологічно та емоційно ти ще там. Повертаєшся сюди й розумієш, що треба починати щось робити», – каже Андрій.

Нелегким цей період був і для Ірини.



«Насправді це був найскладніший етап. Тому що я сама не знала, як поводитися. Якісь слова, якісь “все буде гаразд”, воно не працює. Я радилася, консультувалася, як поводитися, що робити. Я знала, що Андрій має голову, має розум. І що все буде добре», – каже Ірина.

Ірина розповідає, що добре пам'ятає момент, коли Андрій повідомив їй про своє рішення піти на фронт.

«Це телефоном було, я якраз малих вивозила зі Львова до своєї мами. Як я сприйняла? Звичайно, що страх був. Але я розуміла, що я нічого не зміню, змушена була прийняти й підтримати. Я робила все, що тільки можна було. Діти мені допомагали. Пекли смаколики, писали листівочки. Особисто я Андрієві машину купила. Практично всі ресурси, які ми заробляли, кинула на допомогу», – розповідає Ірина.

Зараз Андрій Рибак активно будує плани на майбутнє, хоче розвивати свою справу, а ще має мрію, яка сьогодні об'єднує усіх українців.

«Я мрію про те, щоб закінчилася війна, щоб повернулися ті, хто виїхав за кордон. Щодо роботи, то плануємо розвиватися, щоб будувати тут країну, за яку ми боремося», – підсумував ветеран.