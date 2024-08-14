Лише вміння домовлятися з котом може допомогти вам дістатися до справ за ноутбуком

Якщо ви працюєте вдома за ноутбуком або просто любите посерфити в інтернеті, то, вочевидь, стикалися із непереборним бажанням вашого котика прилягти на клавіатурі у найбільш невідповідний момент. Журнал про тварин DailyPaws розповідає, чим ноутбуки так приваблюють котів, а також радить, як навчити котика не втручатися у ваш робочий (чи не дуже процес).

Чим кота приваблює ноутбук

Не ноутбук, а тепле ліжко

Під час роботи ноутбук нагрівається, а будь-яке джерело тепла – магніт для кота. Температура тіла кота дещо вища за людську, тож вони буквально залежні від тепла. Що може бути краще для кота, аніж подрімати на «ліжку» з підігрівом?

А якщо ви тримаєте ноутбук на колінах, то кіт, цілком справедливо, вважатиме, що ваші коліна – це його законне місце. До того ж, кіт може думати, що дивитися на нього вам буде приємніше, ніж просто витріщатися в екран.

Вся увага – котові

Можливо, ви справді більше часу проводите у віртуальному світі, ніж зі своїм котом. І якщо деякі коти нявчать, аби звернути на себе увагу опікуна, то інші мовчки захоплюють його особистий простір.

Якщо ви хоча б раз відволікали кота від свого ноутбука їжею в мисці або іграшкою, він це добре запам’ятав і буде використовувати знову, щоб здобути бажане.

А, можливо, кіт просто хоче бути ближче до вас.

Мисливський інстинкт

Для вас це просто ще один робочий день. А кіт спостерігає, що ви завмираєте, концентруєтесь, а клавіатура ноутбука видає звуки, що можуть нагадувати шарудіння «жертви». Тож кіт вмощується на ноутбуці і вмикає мисливське очікування.

Як звільнити ноутбук від кота

Ви можете 10 разів посунути тварину з ноутбука, але, якщо вона має на це свої причини, то вертатиметься знову і знову. Про продуктивність тоді не йтиметься. Тож найкраще буде створити умови, в яких кожен з вас отримає те, що йому потрібно.

Спробуйте наступні лайфгаки:

Створіть рутину, в якій є місце для інтерактиву з вашим котиком перед тим, як ви візьметесь до роботи;

Забезпечте котика цікавинками на час вашої роботи: іграшка, коробка з листям або годівничка для птахів за вікном відволічуть увагу кота;

Облаштуйте для кота затишне місце поряд і подбайте, щоб воно було привабливішим за ноутбук – тепле і м’яке.

Пам’ятайте, що більшість котів обожнює картонні коробки. Це може бути хорошим способом відволікти тварину.