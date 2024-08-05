Деякі коти просто уникають місць, де багато води, в інших вони викликають жах

Домашні коти люблять спостерігати, як вода накрапає з крану. Також вони обожнюють питні фонтанчики. Та коли йдеться про більшу кількість води – як-от ванна, в очах вашого кота можна побачити жах. Чому коти не люблять воду? Пояснює блог Petcube.

Теорія, побудована на історії

Вчені довго шукають пояснення нелюбові котів до води. Одна з їхніх теорій побудована на походженні сучасних домашніх котиків. Більшість із них походять від диких африканських котів, що жили в сухому кліматі і вкрай рідко мали справи з озерами чи річками. Тож у них не було потреби вчитися плавати і якось пристосовуватися до таких обставин.

Нащадки тих пракотів, наші домашні вихованці, так само уникають воду, бо просто не знають, як з нею поводитись.

Вода шкодить виживанню

Інша теорія, що стосується нелюбові котів до води, апелює до котячої шерсті. Коли шерсть і підшерсток намокають, кіт почувається некомфортно. Він швидко замерзає, стає важчим, що впливає на швидкість руху і реакцій. Все це у дикій природі зробило би з кота легку здобич для більших хижаків. Також це зменшувало б ефективність його полювання.

Коти – перфекціоністи

Кожен опікун котика знає, як багато часу той приділяє догляду за своєю шерстю. Окрім того, у котів у рази кращий нюх, ніж у людей. І якщо для більшості людей вода не має запаху, то для більшості котів – вода пахне. Іноді вона пахне хімією чи ще чимось не надто приємним, тож кіт просто не хоче намокнути і відчувати цей запах цілий день.

Окрім того, ендокринні залози котів виділяють різні пахучі речовини, щоб маркувати територію. Вода ж змиває їх.

Задавнена травма

Деякі котики можуть не любити воду і навіть боятися її через пережиту в ранньому віці травму, пов’язану з водою. Наприклад, якщо кошеня раптово впало у ванну, воно запам’ятає цей страх на все життя і, вочевидь, уникатиме повтору такого сценарію.

Винятки з правил

Водночас деякі породи котів люблять воду і за нагоди з радістю поплавають. Ідеться про такі породи, як мейн-кун, бенгальський кіт, турецький ван. Цікаво, що їхній підшерсток відрізняється від підшерстку родичів більшою стійкістю до води. Тобто вони не промокають до кісток.