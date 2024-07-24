Люди сприймають шерсть кота як прикрасу, а для котів шерсть означає виживання

Недавно ZAXID.NET писав, чому не можна стригти або голити собак, особливо у спекотні дні. Сьогодні розповідаємо про стрижку котів, адже так само, як із песиками, багато опікунів вважає, що стрижка допоможе котику пережити спеку. Блог VetOnline пояснює, як стрижка може вплинути на кота.

Наслідки стрижки кота

Якщо коротко, то стрижка може не покращити, а навпаки погіршити фізичний і ментальний стан вашого компаньйона. Ось найпоширеніші наслідки:

Сильний стрес;

Сухість шкіри і шкірні захворювання як наслідок;

Втрата орієнтації;

Ідіопатичний цистит;

Сонячні опіки і можливість розвитку раку шкіри.

Людина часто сприймає шерсть кота як декоративний елемент і обирає компаньйона саме за кольором і довжиною шерсті. Та для кота шерсть це захист від пошкодження шкіри, терморегуляція, орієнтація в просторі – завдяки вібрисам (спеціальним вусикам) на лапках. Шерсть необхідна коту для виживання.

Окрім того, коти сильно прив’язані до свого дому і навіть найменша зміна обстановки може призвести до сильного стресу в тварини. Одним із наслідків стресу, окрім відмови від їжі і просто кепського самопочуття, у котів може бути ідіопатичний цистит або, іншими словами, нетримання сечі на фоні стресу. Після процедури стрижки ви також можете натрапити на котячі екскременти у взутті, а то й на ліжку.

Щоб всього цього не сталося і якщо ви справді любите свого компаньйона і бажаєте йому добра, запам’ятайте, що здорового кота стригти не потрібно і не можна.

Коли кота потрібно стригти

Звісно, бувають випадки, коли без стрижки ніяк. Усі вони обґрунтовані:

Шерсть кішки збилася і не розчісується;

Під ковтунами шерсті пріє шкіра, виник дерматит;

Шкірні захворювання – причина для стрижки, про це скаже ветеринар;

Вистригання певних ділянок шерсті перед хірургічним втручанням.

Як доглядати за шерстю котика

Загалом коти самі чудово справляються з доглядом за своєю шерстю. Опікуни мають лише допомогти їм з вичісуванням. Короткошерстих котів слід вичісувати пару разів на тиждень, довгошерстих – бажано щодня чи хоча б через день. Періодично потрібно купати котика.