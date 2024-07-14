Неправильна стрижка може призвести до того, що собака, навпаки, перегріється, а не почуватиметься краще у спеку

У розпалі літа будь-якій людині хочеться мати на собі мінімум одягу, аби було хоч трошки прохолодніше. Коли ви дивитесь на свого пухнастого улюбленця, то можете подумати, що йому неймовірно зле у своїй цілорічній «шубі», і захотіти підстригти його. «Так же буде краще», – подумаєте ви. І серйозно помилитесь.

Фонд Happy Paw у своєму блозі розповідає, для чого собакам шерсть влітку, чому їх не можна стригти і як песики регулюють температуру тіла.

Шерсть – для охолодження

Якщо у людини функцію терморегуляції виконує одяг, то в собак це робить шерсть і підшерсток (якщо є). Та це не означає, що влітку, коли спекотно, треба допомогти собаці позбутися «зайвого» у грумера.

Такі породи, як ши-тцу, пудель, йоркширський тер’єр мають шерсть без підшерстка, схожу на людське волосся. Саме їх найчастіше стрижуть, особливо влітку.

Але модельна стрижка та гоління на літо – різні речі. Шкіра таких собак захищена від сонячних променів, укусів комах і навіть звичайних подряпин тільки остьовим волоссям, яке якраз і зголюють. Їхня ніжна шкіра не пристосована до впливу прямих сонячних променів, від чого часто в перші дні після гоління собака отримує опіки.

Окрім того, саме остьове волосся захищає тіло собаки від перегрівання в спекотні дні. Без шерсті собака ризикує отримати тепловий удар.

У багатьох собак крім остьового волосся є ще й потужний підшерсток. Це маламути, хаскі, шелти, коргі, німецькі вівчарки тощо. Їх підшерсток складається з м'яких, густих, легких волосків, зазвичай коротших, ніж остьове волосся.

Саме цей підшерсток працює як повітряна подушка – затримує повітря, створюючи ізоляційний шар і зберігаючи тепло взимку і прохолоду влітку. Остьове волосся захищає від механічних пошкоджень і прямих сонячних променів, а завдання підшерстя – терморегуляція.

Тож коротко стригти або голити собаку на літо – не можна. Це лише нашкодить йому.

Наслідки літньої стрижки

Відсутність шерсті у собаки влітку може призвести до проблем зі здоров’ям. Наприклад:

Дерматит і гемангіома через потрапляння сонця на незахищену шкіру;

Укуси комах, зокрема комарів;

Сонячні опіки;

Тепловий удар;

Механічні пошкодження шкіри – рани.

У собак старшого віку після стрижки «під нуль» може навіть на деякий час перестати рости нова шерсть. Це пов’язують із порушенням у кровопостачанні волосяних фолікул через охолодження шкіри після стрижки. Особливо схильні до цього породи з густим підшерстям – чау-чау, хаскі, маламути, німецькі вівчарки, коргі, коллі, лабрадори і голден ретривери.

Як собаки рятуються від спеки?

Механізм терморегуляції у собак не схожий на людський. У спеку людина активно потіє, а собаки охолоджуються через дихання.

Прискорене поверхневе дихання з відкритою пащею допомагає допомагає рідині випаровуватися активніше з поверхні слизових оболонок і з повітря, що видихається.

Як допомогти собаці пережити спеку

Ось кілька правил, що допомагають значно краще, аніж коротка стрижка чи гоління: