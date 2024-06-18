Захищатися від спеки з котом можна весело і з фантазією

Коти – теплолюбні істоти, але забагато – це нездорово. Перегрів, що може призвести до теплового удару, коли стовпчик термометра піднімається до 30 градусів тепла, котику не потрібен. Як вберегти свого компаньйона від перегріву і створити комфортну прохолодну атмосферу ідеться в блозі організації Blue Cross, що займається порятунком тварин.

Ще більше води

Організм кота в спекотну погоду (як і будь-чий інший) має отримувати достатньо вологи. Якщо кіт «забуває» пити, можна зробити наступне:

Переставити миску з водою від миски з їжею чи туалету;

Розставити кілька різних мисок у помешканні в різних місцях;

Купити для улюбленця питний фонтан;

Стежити, щоб вода була свіжою і прохолодною.

Льодові ігри

Якщо спека нестерпна, на допомогу прийдуть кубики льоду з холодильника. Ви ж маєте запас? Окрім того, що їх можна додавати у воду для питання, ними також можна грати. Кубик льоду стане цікавою забавкою для кота, а також трохи охолодить його.

Льодові смаколики

Пригостіть компаньйона котячим морозивом – замороженими ласощами. Це може бути, наприклад, заморожений консервований тунець на паличці із додаванням невеликої кількості води. Фантазуйте.

Килимок для охолодження

Спробуйте покласти в котяче ліжко або в місце, де тварина полюбляє спати, спеціальний килимок для охолодження. Замість такого килимка можна використати пакет з льодом, загорнений в плед, чи інші холодні предмети. Також в нагоді стануть пляшки із замороженою водою.

Інші поради також прості:

Зберігайте в помешканні затінок;

Використовуйте вологі рушники для охолодження;

Частіше вичісуйте кота, щоб забрати зайву шерсть;

Не випускайте кота надвір/на балкон/у катіо без затінення у спеку;

Насолоджуйтесь літом.

Усі ці поради можна також застосувати для того, щоб допомогти пережити спеку і собаці.