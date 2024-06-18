Як вберегти кота від перегріву в спеку: неочевидні поради
Коти – теплолюбні істоти, але забагато – це нездорово. Перегрів, що може призвести до теплового удару, коли стовпчик термометра піднімається до 30 градусів тепла, котику не потрібен. Як вберегти свого компаньйона від перегріву і створити комфортну прохолодну атмосферу ідеться в блозі організації Blue Cross, що займається порятунком тварин.
Ще більше води
Організм кота в спекотну погоду (як і будь-чий інший) має отримувати достатньо вологи. Якщо кіт «забуває» пити, можна зробити наступне:
- Переставити миску з водою від миски з їжею чи туалету;
- Розставити кілька різних мисок у помешканні в різних місцях;
- Купити для улюбленця питний фонтан;
- Стежити, щоб вода була свіжою і прохолодною.
Льодові ігри
Якщо спека нестерпна, на допомогу прийдуть кубики льоду з холодильника. Ви ж маєте запас? Окрім того, що їх можна додавати у воду для питання, ними також можна грати. Кубик льоду стане цікавою забавкою для кота, а також трохи охолодить його.
Льодові смаколики
Пригостіть компаньйона котячим морозивом – замороженими ласощами. Це може бути, наприклад, заморожений консервований тунець на паличці із додаванням невеликої кількості води. Фантазуйте.
Килимок для охолодження
Спробуйте покласти в котяче ліжко або в місце, де тварина полюбляє спати, спеціальний килимок для охолодження. Замість такого килимка можна використати пакет з льодом, загорнений в плед, чи інші холодні предмети. Також в нагоді стануть пляшки із замороженою водою.
Інші поради також прості:
- Зберігайте в помешканні затінок;
- Використовуйте вологі рушники для охолодження;
- Частіше вичісуйте кота, щоб забрати зайву шерсть;
- Не випускайте кота надвір/на балкон/у катіо без затінення у спеку;
- Насолоджуйтесь літом.
Усі ці поради можна також застосувати для того, щоб допомогти пережити спеку і собаці.